Njemački profesor sporta objašnjava zašto ne smijemo pretjerivati i zašto voda iz slavine nije najbolji izbor za osvježenje.
U ljetnim mjesecima, kad temperature dosežu i 30 stupnjeva, bazeni, jezera i plaže su prepuni, dok teretane zjape prazne. Mnogi trkači odustaju od treninga, bojeći se kolapsa zbog vrućine. No, sport na visokim temperaturama je moguć, ali pod određenim uvjetima, tvrdi profesor Wilhelm Bloch s Njemačkog sportskog sveučilišta u Kölnu.
Bloch za njemački Stern ističe kako se tijelo može prilagoditi visokim temperaturama već kroz nekoliko dana. Tada se znojenje bolje regulira, a tijelo se učinkovitije hladi. “To vrijedi za osobe srednje životne dobi. Djeca i stariji se sporije prilagođavaju i njih ne treba previše opterećivati po vrućinama”, upozorava profesor.
Hidratacija je ključna, ali voda iz slavine nije dovoljna
Prije treninga po vrućem vremenu važno je piti dovoljno tekućine unaprijed, jer tijelo tijekom aktivnosti teško nadoknađuje izgubljenu vodu. Oslanjanje na osjećaj žeđi može biti pogrešno. "Ako čekate da ožednite, već ste zakasnili", ističe Bloch.
No, što piti? "Samo voda iz slavine? To je besmisleno", kaže Bloch. Preporučuje izotonične napitke bogate elektrolitima i ugljikohidratima (50–90 g po litri). Dobra alternativa je i mješavina dvije trećine vode i jedne trećine voćnog soka, uz dodatak prstohvata soli. "Čista voda može uzrokovati hiponatrijemiju – manjak soli u krvi – što može dovesti do mučnine, glavobolje i povraćanja", upozorava.
Hrana kao spremnik vode, kineske rezance prije trčanja?
Za sportaše izdržljivosti Bloch preporučuje unos ugljikohidrata prije treninga. Osim što daju energiju, oni i vežu vodu u tijelu. "Osobno volim pojesti kineske pržene rezance prije dugog trčanja. Ujutro težim i tri kilograma više – to je sve voda, koja se kasnije oslobađa pri sagorijevanju ugljikohidrata", kaže profesor i dodaje: "Krenite teži na utrku – to je prednost!", prenosi Fenix Magazin.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
