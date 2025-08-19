No, što piti? "Samo voda iz slavine? To je besmisleno", kaže Bloch. Preporučuje izotonične napitke bogate elektrolitima i ugljikohidratima (50–90 g po litri). Dobra alternativa je i mješavina dvije trećine vode i jedne trećine voćnog soka, uz dodatak prstohvata soli. "Čista voda može uzrokovati hiponatrijemiju – manjak soli u krvi – što može dovesti do mučnine, glavobolje i povraćanja", upozorava.