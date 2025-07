Ova ‘superhrana’ od par eura smanjuje kolesterol i poboljšava zdravlje, a rijetko tko je jede

Prebiotička vlakna u crvenom kupusu hrane dobre bakterije u crijevima i pomažu u stvaranju uravnoteženog mikrobioma, koji je povezan sa svime – od probave do mentalnog zdravlja. „Zdravlje crijeva igra ogromnu ulogu u svemu, od imuniteta do regulacije raspoloženja. Dodavanje nekoliko žlica sirovog ili lagano kuhanog crvenog kupusa u obroke jednostavan je način da to podržite“, primijetio je stručnjak.