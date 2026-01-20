Teško je uopće pojmiti koliko smo svakodnevno izloženi plastici. A sada postoji još jedan izvor: prema novoj studiji objavljenoj u časopisu Journal of Hazardous Materials: Plastics, istraživač s Griffith Universityja Xiangyu Liu i njegovi suradnici otkrili su da uobičajena ambalaža, uključujući sveprisutne jednokratne čaše za kavu, može otpuštati velike količine mikroplastike kada se zagrijava – što se događa svaki put kada se u njih ulije vrući napitak.