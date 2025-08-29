Znanstvenici testirali 155 najpopularnijih napitaka: Evo koji imaju najviše mikroplastike

Vjerojatno više i ne iznenađuje podatak da su jedan od ključnih načina na koji mikroplastika ulazi u naše tijelo tekućine koje svakodnevno pijemo. Prethodna istraživanja pokazala su da se ona nalazi u vodi iz slavine, kao i u flaširanoj vodi, no novo istraživanje otkriva da topli napici mogu biti još veći izvor mikroplastike nego što se dosad mislilo, prenosi tportal.