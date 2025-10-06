Oglas

kako mijenja more?

Mikroplastika preplavila Jadran: Znate li koliko plastičnih vlakana ispušta jedno pranje robe?

author
N1 Info
|
06. lis. 2025. 08:43
plastika u moru, more, plastika,
Pexels / Ilustracija

Kada se pojavila 50-ih godina prošloga stoljeća, plastika je promijenila način života i preplavila svijet, ali je ubrzo postala i veliki problem. Završava u tlu, rijekama, morima. Nije zaobišla ni Jadran

Oglas

Odgovore kako plastika i mikroplastika mijenjaju more potražili imaju u Centru za istraživanje mora u Rovinju.

"Jadran je sigurno biser Europe i Mediterana, međutim nije on samo ova plava površina koju vidimo, lijepa i čista, nego postoji i jedna druga priča, a to je ono što se događa unutar njega," rekla je predstojnica Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković, dr. sc. Mirta Smodlaka Tanković.

250 tisuća čestica mikroplastike na km2

Pokazala je uzorak uzet na milju od obale Rovinja.

"To vam je sve mikroplastika. To su čestice manje od pola centimetra. Prosjek u Jadranu je 250 tisuća čestica na kilometar kvadratni, a naša istraživanja pokazuju da taj broj može dosegnuti i do 600 tisuća", istaknula je.

Mikroplastika ulazi u morske organizme, a posredno i do čovjeka. Teško je reći da je to "tihi ubojica" dok nemamo dokaze, napomenula je za HRT.

Jadran pod pritiskom

Mikroplastika u more dolazi otpadnim vodama, kišom i otpadom s brodova.

"Jadran ne može amortizirati sav taj pritisak. Zagađenje iz industrije, poljoprivrede i građevinskih radova na obali ostavlja trag u ekosustavu. Naš udio u zagađenju Jadrana već danas ima vidljive posljedice koje nisu u našu korist, rekao je dr. sc. Martin Pfannkuchen, voditelj Laboratorija za evolucijsku ekologiju IRB-a.

Svako pranje doprinosi plastičnom zagađenju

Smodlaka Tanković naglasila je da problem ne može rješavati netko drugi.

"Treba krenuti od sebe, da malim koracima stvaramo manje plastike i gradimo sustave na kopnu koji će spriječiti ulazak plastike i mikroplastike u more", kazala je.

Pokazala je i primjer mikroplastike iz odjeće i upozorila: "Izračunato je da pri svakom pranju između 1800 i 2000 vlakana završi u morskom ekosustavu".

Izazovi su veliki, ali zaštita Jadrana počinje od nas samih.

Teme
jadran mikroplastika more morski ekosustav plastika plastično zagađenje zagađenje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ