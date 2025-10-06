kako mijenja more?
Mikroplastika preplavila Jadran: Znate li koliko plastičnih vlakana ispušta jedno pranje robe?
Kada se pojavila 50-ih godina prošloga stoljeća, plastika je promijenila način života i preplavila svijet, ali je ubrzo postala i veliki problem. Završava u tlu, rijekama, morima. Nije zaobišla ni Jadran
Odgovore kako plastika i mikroplastika mijenjaju more potražili imaju u Centru za istraživanje mora u Rovinju.
"Jadran je sigurno biser Europe i Mediterana, međutim nije on samo ova plava površina koju vidimo, lijepa i čista, nego postoji i jedna druga priča, a to je ono što se događa unutar njega," rekla je predstojnica Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković, dr. sc. Mirta Smodlaka Tanković.
250 tisuća čestica mikroplastike na km2
Pokazala je uzorak uzet na milju od obale Rovinja.
"To vam je sve mikroplastika. To su čestice manje od pola centimetra. Prosjek u Jadranu je 250 tisuća čestica na kilometar kvadratni, a naša istraživanja pokazuju da taj broj može dosegnuti i do 600 tisuća", istaknula je.
Mikroplastika ulazi u morske organizme, a posredno i do čovjeka. Teško je reći da je to "tihi ubojica" dok nemamo dokaze, napomenula je za HRT.
Jadran pod pritiskom
Mikroplastika u more dolazi otpadnim vodama, kišom i otpadom s brodova.
"Jadran ne može amortizirati sav taj pritisak. Zagađenje iz industrije, poljoprivrede i građevinskih radova na obali ostavlja trag u ekosustavu. Naš udio u zagađenju Jadrana već danas ima vidljive posljedice koje nisu u našu korist, rekao je dr. sc. Martin Pfannkuchen, voditelj Laboratorija za evolucijsku ekologiju IRB-a.
Svako pranje doprinosi plastičnom zagađenju
Smodlaka Tanković naglasila je da problem ne može rješavati netko drugi.
"Treba krenuti od sebe, da malim koracima stvaramo manje plastike i gradimo sustave na kopnu koji će spriječiti ulazak plastike i mikroplastike u more", kazala je.
Pokazala je i primjer mikroplastike iz odjeće i upozorila: "Izračunato je da pri svakom pranju između 1800 i 2000 vlakana završi u morskom ekosustavu".
Izazovi su veliki, ali zaštita Jadrana počinje od nas samih.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
