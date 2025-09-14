Europski otok mogao bi postati odskočna daska za širenje azijskog stršljena: Otkriveno 469 gnijezda

Stršljeni stižu na otoke i u Ujedinjeno Kraljevstvo slučajno, putem uvozne robe poput biljaka, cvijeća, drva ili voća, a poznato je da tijekom toplijih mjeseci čak prelijeću iz Francuske. Njihova prisutnost zabilježena je u Koutu, Sussexu, Surreyju, Hampshireu, pa čak i u Yorkshireu i Northumberlandu, piše Daily Mail .