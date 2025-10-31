oprezno
Pet namirnica koje liječnici nikada ne jedu zbog rizika od raka debelog crijeva
Hrana koju svakodnevno biramo ne utiče samo na energiju i tjelesnu težinu, nego može i povećati ili smanjiti rizik od raka debelog crijeva.
Iako ne postoji konačan dokaz da određene namirnice direktno uzrokuju ili sprečavaju pojavu raka, brojna istraživanja pokazuju jasnu povezanost između prehrane i učestalosti ove bolesti, prenosi Nova.rs.
Stručnjaci ističu da namirnice koje izazivaju upalu mogu potaknuti procese koji doprinose razvoju tumora, dok prehrana koja podržava zdrava crijeva ima zaštitni učinak.
Pet namirnica koje najviše štete zdravlju crijeva
Crveno meso
Govedina, janjetina, svinjetina i teletina spadaju među namirnice koje najviše povećavaju rizik od raka debelog crijeva. Svako dodatnih 100 g crvenog mesa dnevno povećava rizik za oko 16%.
Crveno meso sadrži hem željezo, koje potiče stvaranje spojeva povezanih s razvojem tumora. Dugotrajna konzumacija također može narušiti crijevnu mikrofloru, što dodatno povećava rizik.
Prerađeno meso
Kobasice, hrenovke, salame, šunke i dimljeni proizvodi službeno su klasificirani kao kancerogeni za ljude. Sadrže nitrate i nitrite koji u tijelu mogu stvoriti spojeve povezane s rakom.
Već 50 g prerađenog mesa dnevno povećava rizik za 22%.
Prepečeno meso i roštilj
Priprema mesa na vrlo visokim temperaturama (npr. pečenje na roštilju) stvara štetne kemikalije koje mogu oštetiti DNK i potaknuti razvoj tumora. Iako način pripreme igra ulogu, glavni problem ostaje vrsta mesa – crveno i prerađeno meso.
Slatkiši i zaslađeni napici
Pretjerani unos šećera može potaknuti rast stanica raka. Gazirani sokovi, slatkiši i kolači povećavaju unos kalorija i doprinose pretilosti, koja je jedan od najvažnijih faktora rizika za rak debelog crijeva.
Alkohol
Iako alkohol nije hrana, značajno povećava rizik od raka debelog crijeva. Svako alkoholno piće dnevno povećava rizik za oko 6%, dok četiri pića dnevno mogu podići rizik i do 52%.
Alkohol mijenja crijevnu mikrofloru, smanjuje aktivnost zaštitnih enzima i stvara acetaldehid – kancerogenu tvar koja oštećuje DNK.
Što jesti umjesto toga
Kako biste smanjili rizik, stručnjaci preporučuju mediteransku prehranu bogatu povrćem, voćem, vlaknima i zdravim masnoćama.
🐟 Riba, piletina, grah i mahunarke umjesto crvenog i prerađenog mesa
🥦 Lisnato i zeleno povrće poput brokule, kelja, kupusa i cvjetače
🌾 Integralne žitarice, voće i povrće kao izvor vlakana
🧀 Mliječni proizvodi – mlijeko, sir, jogurt (u umjerenim količinama)
🫒 Maslinovo ulje umjesto životinjskih masti
Ako niste sigurni koja je prehrana najbolja za vas, nutricionist vam može pomoći sastaviti uravnotežen jelovnik koji će istovremeno smanjiti rizik od raka debelog crijeva i zadovoljiti sve vaše nutritivne potrebe.
