znanstveno istraživanje
Postoji pet profila spavanja - evo što vaš otkriva o vašem zdravlju
Tim znanstvenika identificirao je pet različitih profila spavanja koji povezuju kvalitetu sna s nizom zdravstvenih, psiholoških i životnih čimbenika.
Iako svi redovito spavamo, znanost o snu i dalje ostaje prilično nejasna. U novom istraživanju znanstvenici su proučavali više aspekata kvalitete sna i njihovu povezanost s različitim ishodima, piše Science alert.
Analizirali su podatke o 770 zdravih mladih odraslih osoba prikupljene u sklopu projekta Human Connectome Project, koji uključuje snimke mozga te informacije o spavanju, zdravlju i životnom stilu koje su ispitanici sami prijavili.
Na temelju tih podataka tim je identificirao pet različitih biopsihosocijalnih profila spavanja, koji pokazuju jedinstvene obrasce organizacije moždanih mreža.
1️⃣ Profil: Loš san i loše mentalno zdravlje
Ovaj profil povezuje lošu kvalitetu sna s negativnim mentalnim ishodima. Osobe u ovoj skupini imale su više problema sa spavanjem – teže su usnule i bile manje zadovoljne svojim snom. Također su prijavile veće razine depresije, tjeskobe, stresa, straha i ljutnje.
2️⃣ Profil: Mentalni problemi bez značajnih poremećaja sna
Ljudi u drugom profilu nisu imali ozbiljne poteškoće sa spavanjem, ali su i dalje pokazivali probleme s mentalnim zdravljem – povišenu razinu ADHD-a, ljutnje, stresa, straha i tuge, uz nižu savjesnost. Njihove teškoće, smatraju znanstvenici, vjerojatno proizlaze iz drugih uzroka.
3️⃣ Profil: Korištenje lijekova za spavanje
Treći profil uglavnom je obilježen upotrebom lijekova za spavanje. Ove su osobe bile savjesnije i zadovoljnije svojim prijateljstvima te emocionalnom podrškom, ali su pokazivale kognitivne poteškoće, osobito s vizualnim pamćenjem, fluidnom inteligencijom i prostornom orijentacijom.
4️⃣ Profil: Kratak san i agresivno ponašanje
Četvrti profil bio je povezan s kraćim trajanjem sna. Manje sati odmora bilo je povezano s agresivnijim ponašanjem i teškoćama u emocionalnoj obradi, jeziku i fluidnoj inteligenciji.
5️⃣ Profil: Česta buđenja i zdravstveni rizici
Peti profil obilježila su česta buđenja tijekom noći. Osobe u ovoj skupini također su pokazivale agresivno ponašanje i kognitivne poteškoće slične onima iz profila četiri, ali i dodatne probleme: tjeskobu, povišen krvni tlak, sklonost pušenju i simptome ovisnosti o alkoholu.
"Jedinstveni obrasci"
„Različiti profili spavanja podržani su i jedinstvenim obrascima moždane aktivnosti mjerene MRI-jem, što sugerira da se iskustva spavanja odražavaju ne samo u zdravlju i ponašanju, već i u strukturi i aktivnosti mozga“, objašnjava Aurore Perrault, neuroznanstvenica sa Sveučilišta Concordia u Kanadi.
Dok je san već mnogo puta proučavan, većina istraživanja se fokusira na pojedinačne čimbenike. Ovaj tim se nada da će šira analiza pomoći liječnicima da preciznije dijagnosticiraju i liječe poremećaje spavanja i s njima povezane zdravstvene probleme.
Jer, kako istraživanja stalno pokazuju, premalo sna je štetno – ali ni previše nije dobro. Sama količina sna nije uvijek pouzdan pokazatelj – neki ljudi prirodno trebaju više, a neki manje. Kvaliteta sna ovisi o mnogim čimbenicima: kako, gdje, s kim i kada spavate.
Dovoljno da vas – paradoksalno – drži budne noćima.
