Samo jedna vrsta kiselih krastavaca je dobra za vaše zdravlje: Evo koja

Postoje namirnice za koje dobro znate da biste ih trebali jesti češće kako biste podržali zdravlje crijeva – poput povrća bogatog vlaknima, cjelovitih žitarica i voća. Vjerojatno ste već čuli i da hrana bogata probioticima ima sličan učinak.
Znanstvene studije pokazuju da crijeva u kojima bujaju dobre bakterije (tzv. probiotici) znače jači imunitet, manji rizik od gastrointestinalnih bolesti i pojedinih vrsta raka. Namirnice bogate probioticima čak podržavaju i zdravlje srca, smanjujući rizik od povišenog krvnog tlaka i bolesti srca.
Sigurno znate da su kimči i kiseli kupus prepuni probiotika. Ali što je s kiselim krastavcima? Sam naziv veže se uz kiseljenje, metodu konzerviranja hrane koja sprječava rast bakterija. Znači li to da su i oni superhrana za crijeva? I ako jesu, što se događa kada ih jedete svaki dan?
Fermentirani / ukiseljeni krastavci
Prema riječima dr. Robin Čutkan, gastroenterologinje i autorice knjige The Anti-Viral Gut, korist od kiselih krastavaca ovisi o tome kako su pripremljeni. Postoje dvije glavne vrste: fermentirani i oni "obični", ukiseljeni u octu.
"Krastavci ukiseljeni u octu ne sadrže korisne bakterije jer ih ocat uništava. Fermentirani krastavci, s druge strane, rade se u salamuri (slanoj vodi) i prolaze prirodan proces fermentacije koji povećava sadržaj dobrih bakterija, čineći ih pravim probiotikom", objašnjava dr. Čutkan, a prenosi nova.rs.
Dakle, za zdravlje crijeva bolji su fermentirani krastavci.
