dnevna doza kofeina
Srce vam lupa kada popijete kavu? Kardiolozi objašnjavaju zašto i kada je to opasno
Kava je najkonzumiraniji napitak na svijetu, a prosječni ljubitelj kave popije oko tri šalice dnevno, što je velika dnevna doza kofeina.
Neke su šalice kave jače od drugih. Posebno jaka kava može izazvati drhtavicu i ubrzani rad srca. Ponekad je taj učinak toliko izražen da netko može pomisliti da ima srčani udar.
Kako možete smiriti rad srca? Evo savjeta izravno od kardiologa, piše Nova.rs.
Zašto kava može izazvati ubrzani rad srca?
Ako želite znati kako usporiti rad srca nakon jake kave, korisno je prvo razumjeti zašto ono ubrzava. Dr. Mark A. Singer, kardiolog iz Northwell Healtha, kaže da se to događa jer kofein podiže adrenalin u tijelu, što dovodi do ubrzanja pulsa, blagog porasta krvnog tlaka i osjećaja budnosti — upravo onoga što ljudi očekuju od kave.
"Kofein je stimulans koji blokira adenozinske receptore, što dovodi do povećanog oslobađanja adrenalina", dodaje dr. Aubrey Grant, kardiolog iz MedStar Healtha. On objašnjava da to ubrzava rad srca i može izazvati osjećaj drhtavice, navodeći: "Neki su ljudi osjetljiviji zbog genetike, postojećih srčanih oboljenja ili lijekova koje uzimaju."
Nije samo kava ta koja može izazvati ovakvu reakciju; dr. Grant kaže da bilo koji napitak bogat kofeinom može imati isti učinak. „Energetski napici, primjerice, često sadrže mnogo veće doze kofeina plus druge stimulanse, što može pojačati učinak i biti daleko rizičnije od šalice kave“, objašnjava on.
Ubrzani rad srca može biti neugodan i izazvati zabrinutost za zdravlje. Srećom, oba kardiologa kažu da to u golemoj većini slučajeva nije opasno.
Međutim, ako ubrzani rad srca prate bol u prsima, vrtoglavica ili nesvjestica, dr. Grant savjetuje da odmah potražite medicinsku pomoć. Ako imate srčane bolesti, aritmije ili druge kardiovaskularne rizične čimbenike i iskusite ubrzani rad srca nakon kave, i to je razlog da se što prije obratite liječniku.
Kako smiriti ubrzano srce?
Kako biste spriječili da kava izazove ubrzano kucanje srca, dr. Singer preporučuje da je pijete uz hranu, a ne na prazan želudac. Također kaže da što sporije pijete kavu, manja je vjerojatnost da će vam srce početi ubrzano lupati.
A što ako je za to već kasno? Obojica doktora preporučuju da popijete čašu hladne vode.
"Gutanje hladne vode može stimulirati vagusni živac, što pomaže smirivanju rada srca. Učinak nije univerzalan, ali kod blagih palpitacija izazvanih kofeinom može pomoći tijelu da povrati ravnotežu", objašnjava dr. Grant. Dr. Singer dodaje da je još jedan razlog korisnosti vode to što razrjeđuje koncentraciju kofeina u organizmu i smanjuje njegov intenzitet.
Uroniti lice u hladnu vodu također može pomoći, prema riječima dr. Singera. On objašnjava da to aktivira parasimpatički živčani sustav, što izaziva reakciju opuštanja. Na taj način djeluje slično kao i gutanje hladne vode koje stimulira vagusni živac i smiruje rad srca.
Dr. Grant kaže da i sporo, duboko disanje može aktivirati parasimpatički živčani sustav i pomoći usporavanju pulsa. Dodaje da blago istezanje ili kratka šetnja mogu pomoći "sagorjeti" višak adrenalina.
Ako primijetite da vam se puls ubrzava svaki put kada popijete kavu, dr. Grant savjetuje da je jednostavno izbjegavate; neki su ljudi jednostavno osjetljiviji na kofein od drugih.
Iako može biti neugodno, oba kardiologa ponavljaju da ubrzani rad srca izazvan kavom u golemoj većini slučajeva nije opasan. No ako taj osjećaj ne prolazi, imate srčano oboljenje, aritmije, druge kardiovaskularne rizike ili doživljavate bol u prsima i vrtoglavicu, odmah potražite liječničku pomoć. A sljedeći put možda ipak isprobajte bezkofeinsku kavu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare