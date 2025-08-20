Ako želite znati kako usporiti rad srca nakon jake kave, korisno je prvo razumjeti zašto ono ubrzava. Dr. Mark A. Singer, kardiolog iz Northwell Healtha, kaže da se to događa jer kofein podiže adrenalin u tijelu, što dovodi do ubrzanja pulsa, blagog porasta krvnog tlaka i osjećaja budnosti — upravo onoga što ljudi očekuju od kave.