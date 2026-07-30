Drito: Tomašević nastavlja sa stranačkim zapošljavanjem u Gradskoj upravi. Slično kao Bandić...

Prema podacima koje je zatražila zastupnica Milka Rimac Bilušić iz stranke Drito, a Grad joj ih je dostavio nakon dva mjeseca, u Gradskoj upravi je od 2021. godine zabilježeno povećanje od približno 169 zaposlenih, odnosno rast od oko šest posto, dok je broj unutarnjih organizacijskih jedinica (sektora, odjela, odsjeka i službi) porastao za 69.