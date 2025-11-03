Nova usluga sustava e-Građani koju će koristiti mnogi

Građanima Republike Hrvatske od sada je omogućeno jednostavnije i brže dobivanje potvrde da jesu ili nisu vlasnici nekretnina. Nova funkcionalnost razvijena je u sklopu Zemljišnoknjižnog informacijskog sustava (ZIS) te omogućuje izdavanje potvrde za područje cijele Republike Hrvatske, bez potrebe odlaska na više sudova.
Do sada su građani morali fizički odlaziti na jedan od 109 općinskih sudova i to isključivo onaj koji je bio nadležan za područje gdje se nekretnina nalazi. Novi sustav to mijenja jer se potvrda o (ne)vlasništvu sada može izdati na bilo kojem zemljišnoknjižnom odjelu u državi, neovisno o lokaciji nekretnine.
Putem portala e-Građani, u dijelu "Moje nekretnine", građani se mogu ulogirati putem NIAS-a i samostalno preuzeti potvrdu o (ne)vlasništvu za sve nekretnine na kojima im je upisan osobni identifikacijski broj (OIB). Trenutačno je OIB upisan za oko 51 posto svih zemljišnoknjižnih upisa, a taj se udio svakodnevno povećava.
Izdavanje potvrde putem e-Građani predviđeno je uz plaćanje sudske pristojbe od 1,99 eura. Građani koji su oslobođeni plaćanja pristojbi ili za koje se pristojba ne plaća mogu potvrdu dobiti u bilo kojem zemljišnoknjižnom odjelu, budući da sustav e-Građani ne omogućuje provjeru dokaza o oslobođenju.
Nova funkcionalnost pojednostavljuje i rad državnih tijela. Sukladno Zakonu o zemljišnim knjigama, pravo pristupa i pretraživanja podataka o vlasništvu imaju tijela sudbene vlasti, državno odvjetništvo, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Hrvatski zavod za socijalni rad, upravna tijela županija i Grada Zagreba u okviru pružanja besplatne pravne pomoći, odvjetnici, javni bilježnici te druga javnopravna tijela uz odobrenje ministra pravosuđa.
"Time građani više ne moraju sami dostavljati potvrde o (ne)vlasništvu tim institucijama jer ih one mogu izravno pribaviti kroz sustav ZIS. Uvođenjem ove usluge smanjuje se administrativno opterećenje građana i javnih tijela, ubrzavaju se postupci i dodatno potiče digitalizacija pravosuđa i zemljišnoknjižnog poslovanja u Republici Hrvatskoj“, izjavio je ministar Damir Habijan.
