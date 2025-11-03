Nova usluga sustava e-Građani koju će koristiti mnogi

Do sada su građani morali fizički odlaziti na jedan od 109 općinskih sudova i to isključivo onaj koji je bio nadležan za područje gdje se nekretnina nalazi. Novi sustav to mijenja jer se potvrda o (ne)vlasništvu sada može izdati na bilo kojem zemljišnoknjižnom odjelu u državi, neovisno o lokaciji nekretnine.