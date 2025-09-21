Ugriz psa: Koliko je zaista opasan i što trebate prvo napraviti ako vam se to dogodi?

Pixabay/Ilustracija

Psi su mnogima omiljeni kućni ljubimci, ali psi jednako tako mogu ugristi. Žrtve su češće djeca, a do ugriza može doći iz više razloga. Važno je reagirati odmah i, ovisno o dubini rane, posjetiti liječnika ili hitnu pomoć. U nekim slučajevima se nakon ugriza psa može pojaviti i sepsa.

Ugriz psa može biti koban, pogotovo kada vas ugrize nepoznati pas, kada je rana duboka ili kada se pojave znakovi infekcije. Upravo zato je potrebno posjetiti liječnika, primiti cjepivo ako treba i piti propisane antibiotike i druge lijekove.

Kako spriječiti ugriz psa?

Ugriz se može spriječiti opreznim pristupanju psu, pogotovo kada se radi o nepoznatom psu. Psu se uvijek treba prići polagano, bez naglih pokreta i od naprijed da pas vidi što se događa.

Poželjno je prvo dati priliku psu da vas upozna, ponjuši i da on priđe bliže vama.

Osim toga, psa se ne dira dok jede, ima igračku, spava ili dok hrani štence. Poseban oprez je potreban kod interakcije djeteta i psa, ali i kod diranja nepoznatog psa kojeg prvi puta vidite.

Kako tretirati ranu od ugriza kod kuće?

Ranu je potrebno dobro očistiti, odnosno staviti je pod toplu vodu i lagano oprati blagim sapunom kako bi se uklonila slina. Probajte maknuti prašinu ili dlake iz otvorene rane. Nakon ispiranja će se vidjeti koliko je zapravo rana duboka i je li potrebno daljnje liječenje.

Nakon toga je potrebno na ranu staviti sterilnu gazu.

Ako rana ne prestaje krvariti, ako se pojavi crvenilo, naticanje, ako je područje oko rane toplo, ako iz rane curi tekućina ili ako se pojavi povišena temperatura, što prije posjetite liječnika.

Isto tako, liječnika treba posjetiti ako vas je ugrizao nepoznati pas. Ugriz psa može biti opasan i izazvati sepsu i zato treba reagirati na vrijeme.

Kako se tretira ugriz psa kod liječnika?

Ovisno o ozbiljnosti rane, u nekim će slučajevima biti potrebno samo čišćenje i previjanje, dok će nekada trebati šivati ranu. Jednako tako, ako je došlo do infekcije, ona se tretira antibioticima.

Neki će morati dobiti cjepivo protiv tetanusa ili bjesnoće.

U slučaju kada se radi o ugrizu ljudi, moguća je potreba za testiranjem krvi na hepatitis B, hepatitis C ili HIV.

Zaključak

Ugriz psa može biti opasan, a važno je pratiti simptome i reagirati. Prvi korak je očistiti ranu vodom i sapunom. Nakon ugriza može doći do infekcije, ali i sepse, a posebno je opasno kada vas ugrize nepoznati pas.

Upravo zato treba posjetiti liječnika ili hitnu pomoć.