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Ugroženo spolno zdravlje Europljana: Otkriveno više od 200.000 krivotvorenih kondoma
Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) otkrio je krijumčarski lanac kojim su se u Europi distribuirali krivotvoreni kondomi, čime je ugroženo spolno zdravlje tisuća Europljana.
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Više od 200.000 kondoma iz Kine, koji su lažno deklarirani kao igračke, zaobišlo je zahtjeve Europske unije za kontrolu kvalitete, izlažući potrošače riziku od spolno prenosivih infekcija, neplaniranih trudnoća te opasnih kemikalija i materijala, piše Euronews.
U Europi su kondomi klasificirani kao medicinski proizvodi te moraju zadovoljiti stroge zdravstvene i sigurnosne standarde, uključujući kontrole mikrobiološke kontaminacije, biokompatibilnosti, otpornosti na propuštanje, propisanih dimenzija, roka trajanja i stabilnosti.
"Krivotvoreni kondomi su opasni"
Krivotvoreni proizvodi iz Kine zaobišli su sve te zahtjeve.
„Krivotvoreni kondomi su opasni“, rekao je u priopćenju čelnik Europskog ureda za borbu protiv prijevara Petr Klement. „Oni su neispitani, nekontrolirani i nesigurni.“
Lažni kondomi, čija je vrijednost procijenjena na više od 200.000 eura, zaplijenjeni su u Rumunjskoj, Srbiji i Španjolskoj.
Prema navodima OLAF-a, prodavali su se u Europi pod imenom i logotipom poznatog brenda. Ured nije otkrio o kojem je brendu riječ, gdje su se proizvodi prodavali niti koliko je od više od 200.000 kondoma završilo kod potrošača.
„Teško je dati točne podatke zbog prirode nezakonitih mreža“, rekao je glasnogovornik OLAF-a za Euronews. Dodao je kako je, budući da je krivotvorenu robu „teško pratiti“, teško i obavijestiti pojedine potrošače koji su možda kupili takve kondome.
U suradnji s kineskim vlastima OLAF je identificirao izvoznika koji stoji iza spornih pošiljaka, no njegov identitet nije objavljen.
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