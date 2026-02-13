Važan iskorak za otkrivanje Parkinsonove bolesti: Otkriveni znakovi prije pojave simptoma

Tim sa Sveučilišta Zhejiang u Guangzhouu otkrio je sredinom 2025. da bi testiranje ušnog voska moglo pomoći u ranom otkrivanju, dok su otprilike u isto vrijeme znanstvenici iz Instituta Quadram i Europskog laboratorija za molekularnu biologiju (EMBL) rekli da su otkrili promjene u crijevnom mikrobiomu kod pacijenata s Parkinsonovom bolešću koje bi mogle biti povezane s izloženošću otapalima i pesticidima.