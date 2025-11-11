PROVEDENO ISTRAŽIVANJE
Jednostavan pokret mogao bi ukazati jeste li u riziku od Parkinsonove bolesti
Jednostavan test pokreta koji prati promjene u brzini okretanja osobe tijekom hodanja mogao bi otkriti Parkinsonovu bolest gotovo devet godina prije službene dijagnoze.
Parkinsonova bolest je razarajući neurodegenerativni poremećaj kod kojeg dijelovi mozga postaju oštećeni tijekom određenog vremenskog razdoblja, a bolest se često počinje razvijati godinama prije nego što se simptomi pojave. Pacijenti obično pate od progresivnog tremora i problema s kretanjem, koji ih na kraju mogu lišiti samostalnosti. Iako znanstvenici već dugo znaju da je otkrivanje bolesti u najranijoj fazi ključno, ne postoji test koji može prepoznati pacijente mnogo prije pojave simptoma.
Ili, barem do sada nije postojao – njemački neurolozi otkrili su da problemi s okretanjem prilikom hodanja mogu pomoći u prepoznavanju Parkinsonove bolesti čak 8,8 godina prije dijagnoze.
"Okretanje je složen dio hodanja. Zahtijeva stalnu koordinaciju i prilagodbu lokomotorne putanje tijekom kretanja. Poteškoće s okretanjem česte su i vrlo relevantne za svakodnevni život kod Parkinsonove bolesti. Stoga se čini logičnim da se mogu uočiti deficiti u okretanju, što naglašava potrebu za istraživanjem prediktivnog potencijala mjera okretanja u ovoj fazi“, pišu u časopisu Annals of Neurology.
U studiji su analizirali obrasce kretanja 924 sudionika starijih od 50 godina, bez značajnih oštećenja sluha ili vida, iz Tübingenske studije o procjeni čimbenika rizika za rano otkrivanje neurodegeneracije (TREND).
Sudionici su testirani pet puta tijekom razdoblja od 10 godina, što je uključivalo hodanje hodnikom dugim 20 metara tijekom jedne minute, vlastitim tempom, s nosivim trakerom na donjem dijelu leđa.
Istraživači su otkrili da je sporije okretanje na početku povezano s većim rizikom od dijagnoze Parkinsonove bolesti, s odstupanjima od kontrolne skupine koja su se javljala gotovo devet godina prije dijagnoze, piše Daily Mail, a prenosi nova.rs.
Do kraja studije, kod 23 sudionika dijagnosticirana je bolest, otprilike pet godina nakon što su završeni početni testovi.
Koristeći strojno učenje koje je uzimalo u obzir dob, spol i najveću brzinu kojom su se sudionici okretali, istraživači su uspjeli uspješno identificirati 60% pacijenata u ranim fazama Parkinsonove bolesti.
Sudionici su imali tendenciju sporijeg okretanja kako su starili, a oni kojima je kasnije postavljena dijagnoza Parkinsonove bolesti počeli su se okretati sporije.
Iako je ovo prva prospektivna longitudinalna studija za procjenu mjera okretanja kod Parkinsonove bolesti, istraživači su priznali da njihova studija ima niz ograničenja i nedostataka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
