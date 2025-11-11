Jednostavan pokret mogao bi ukazati jeste li u riziku od Parkinsonove bolesti

Parkinsonova bolest je razarajući neurodegenerativni poremećaj kod kojeg dijelovi mozga postaju oštećeni tijekom određenog vremenskog razdoblja, a bolest se često počinje razvijati godinama prije nego što se simptomi pojave. Pacijenti obično pate od progresivnog tremora i problema s kretanjem, koji ih na kraju mogu lišiti samostalnosti. Iako znanstvenici već dugo znaju da je otkrivanje bolesti u najranijoj fazi ključno, ne postoji test koji može prepoznati pacijente mnogo prije pojave simptoma.