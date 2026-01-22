Higijena ovog dijela tijela može smanjiti rizik od Parkinsonove bolesti?

Kako bi bolje razumjeli tu povezanost, znanstvenici su proveli pokuse na miševima. Pokazalo se da su se, nakon što su im u crijeva izravno uneseni S. mutans ili „genetski modificirana E. coli“, povećale razine imidazol-propionata u krvi i mozgu. Životinje su potom razvile ključne značajke Parkinsonove bolesti, uključujući gubitak neurona koji proizvode dopamin, pojačanu upalu u mozgu, poremećaje kretanja te nakupljanje alfa-sinukleina, proteina povezanog s napredovanjem Parkinsonove bolesti.