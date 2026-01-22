Higijena ovog dijela tijela može smanjiti rizik od Parkinsonove bolesti?

Korejski znanstvenici upozoravaju da putovanje jedne uobičajene bakterije kroz tijelo može imati posljedice za mozak.
Parkinsonova bolest, progresivni neurološki poremećaj koji pogađa više od 1,1 milijun ljudi u SAD-u, obilježena je drhtanjem, ukočenošću i usporenim pokretima, navodi Parkinson’s Foundation. Iako točan uzrok većine slučajeva Parkinsonove bolesti još uvijek nije poznat, sve više istraživanja upućuje na to da bi složen sustav komunikacije između probavnog sustava i mozga – mogao biti važan dio slagalice.
Sada se pojavljuju dokazi da čest uzročnik karijesa ne šteti samo zdravlju zubi, nego bi mogao igrati i ulogu u razvoju Parkinsonove bolesti, piše The Healthy.
Istraživanje objavljeno u rujnu 2025. godine u časopisu Nature Communications, koje su proveli znanstvenici s južnokorejskog Sveučilišta znanosti i tehnologije Pohang, pokazalo je da Streptococcus mutans – bakterija najpoznatija po uzrokovanju karijesa – može putovati iz usne šupljine u crijeva, gdje proizvodi spojeve koji mogu oštetiti moždane stanice odgovorne za kretanje i koordinaciju.
Temelj za ovo istraživanje postavljen je ranijom studijom u kojoj je analizom uzoraka stolice potvrđeno da osobe s Parkinsonovom bolešću imaju višu razinu bakterije S. mutans u crijevnoj mikrobioti u usporedbi sa zdravim osobama. Ova oralna bakterija potom može proizvoditi enzim čiji je metabolički nusprodukt imidazol-propionat (ImP). Kako se navodi u priopćenju za javnost, imidazol-propionat zatim „putuje tijelom, dospijeva u mozak i pridonosi gubitku neurona koji proizvode dopamin“.
Pokusi na miševima
Kako bi bolje razumjeli tu povezanost, znanstvenici su proveli pokuse na miševima. Pokazalo se da su se, nakon što su im u crijeva izravno uneseni S. mutans ili „genetski modificirana E. coli“, povećale razine imidazol-propionata u krvi i mozgu. Životinje su potom razvile ključne značajke Parkinsonove bolesti, uključujući gubitak neurona koji proizvode dopamin, pojačanu upalu u mozgu, poremećaje kretanja te nakupljanje alfa-sinukleina, proteina povezanog s napredovanjem Parkinsonove bolesti.
„Naše istraživanje pruža mehanističko objašnjenje kako oralni mikrobi u crijevima mogu utjecati na mozak i pridonijeti razvoju Parkinsonove bolesti“, izjavila je docentica molekularne medicine Ara Koh, koautorica studije. „Ono ističe potencijal ciljanja crijevne mikrobiote kao terapijske strategije i otvara novi smjer u liječenju Parkinsonove bolesti.“
Važno je istaknuti da su istraživači proveli i dodatne pokuse na miševima koji su pokazali da su Parkinsonu slični učinci ovisili o „aktivaciji signalnog proteinskog kompleksa nazvanog mTORC1“. Kada su miševi liječeni lijekom koji inhibira mTORC1, njihovi su se simptomi poboljšali.
