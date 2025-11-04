Veliki napredak u liječenju raka:Porasla stopa preživljenja, više nismo na začelju EU

„Ovo je povijesni rezultat“, ocijenio je prof. Eduard Vrdoljak iz KBC-a Split, koji se javio video-vezom. „Početkom 2000-ih Hrvatska je bila na začelju Europe po ishodima liječenja raka, a danas se približavamo 60-postotnom preživljenju. To je sinergija svih uključenih – od bolesnika koji se više ne boje raka kao smrtne presude do društva koje je bilo spremno uložiti sredstva u liječenje“, rekao je Vrdoljak.