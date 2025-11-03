"Bradata aukcija" u više od 10 gradova: Evo kako i vi možete pomoći u borbi protiv raka

Unpslash / Ilustracija

U desetak hrvatskih gradova i ove se godine tijekom studenog obilježava Bradata aukcija, u kojoj će sudjelovati i ugostitelji koji će dio prihoda donirati za magnetsku rezonancu, kemoterapijsku fotelju i robotsku ruku za urološke operacije.

Podijeli

Oglas

Prošle godine se pridružilo više od 30 ugostitelja

Organizatori kažu da im se nakon sjajnih rezultata prošle godine pridružilo više od 30 ugostitelja iz Splita, Pule i Zadra koji će izdvojiti dio svog prihoda za borbu protiv raka.

Zahvaljuju se svima koji i ove godine podupiru njihov cilj promocije zdravlja i važnosti preventivnih pregleda, te pozivaju sve zainteresirane da prouče ponudu koju su pripremili njihovi partneri.

Kako funkcionira akcija?



"Akcija funkcionira jednostavno, svaki restoran ili kafić odabire jedno ili više jela ili pića od čije će zarade tijekom studenog izdvajati dio prihoda, a prikupljeni iznos donirat će lokalnoj udruzi za borbu protiv raka.

Sredstva se u Splitu prikupljaju za kupnju magnetske rezonance, u Puli za kemoterapijsku fotelju, a u Zadru za robotsku ruku za urološke operacije", navode u Bradatoj aukciji.

Studeni je mjesec promocije muškog zdravlja i Bradate aukcije koja će ga obilježiti nizom aktivnosti u desetak gradova. Svi detalji mogu se pronaći na www.bradata-aukcija.com.