Suspenzija sporazuma

Europska komisija najavila sankcije protiv Izraela

author
Hina
|
16. ruj. 2025. 13:53
afp, 21.6., gaza, palestinski doktori
Bashar TALEB / AFP

Europska komisija je najavila da će u srijedu predložiti suspenziju nekih trgovinskih odredbi iz sporazuma EU-Izrael, zbog rata u Gazi.

“Komisija će sutra usvojiti paket mjera protiv Izraela. Konkretno, predložit će suspenziju nekih trgovinskih odredbi iz sporazuma EU-Izrael”, rekla je glasnogovornica Komisije Paula Pinho.

Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen u svom je govoru o stanju Unije najavila oštrije mjere protiv Izraela, ali da je svjesna da će o tim pitanjima biti teško postići potrebnu većinu među državama članicama.

Ona je posebno osudila izgladnjivanje stanovništva u Gazi koje se koristi kao oružje.

“Glad koju uzrokuje čovjek ne može nikako biti ratno oružje. Za dobrobit te djece, za dobrobit čitavog čovječanstva, to se mora zaustaviti”, rekla je.

Teme
EU Europska komisija Gaza Izrael genocid u gazi izrael blokira humanitarnu pomoć

