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tri mjeseca nakon pucnjave

Trump potvrdio sudjelovanje na večeri dopisnika Bijele kuće: "Ne znam hoću li iznijeti neumjesne komentare"

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Hina
|
02. lip. 2026. 22:47
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Donald Trump
SAUL LOEB / AFP

Američki predsjednik Donald Trump prisustvovat će ponovno organiziranoj večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće (WHCA) 24. srpnja, što je potvrdio u objavi na Truth Socialu u utorak, gotovo tri mjeseca nakon što je godišnji događaj prekinut zbog pucnjave.

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Okupljanje novinara i političara u Washingtonu prekinuto je  nakon što je 25. travnja osumnjičenik uspio proći pokraj sigurnosne kontrolne točke i pucao ispred dvorane u kojoj se održavala večera dopisnika Bijele kuće, u prisustvu američkog predsjednika Donalda Trumpa.

U pismu u utorak, predsjednica WHCA-a i viša dopisnica CBS Newsa Weijia Jiang ​rekla je da odluka da se ponovno organizira večera nije bila "automatska" te da će događaj imati "značajno pojačane sigurnosne mjere i nove procedure pristupa."

Trump, koji ima povijest omalovažavanja medija, objavio je da ga je Jiang pitala da sudjeluje i održi govor, te da je prihvatio. Dodao je: "Ne znam hoću li ili ne iznijeti neke neumjesne komentare, barem što se tiče određenih ljudi, no uskoro ćemo saznati."

Trump je rekao da će se događaj održati u hotelu Waldorf Astoria u Washingtonu.

"Večera neće samo biti prilika da se iznese naš program", napisala je Jiang. "Bit će to poruka da nasilje nema mjesta u američkom životu i da slobodni mediji neće biti zastrašeni kako bi šutjeli."

Godišnja gala večer, svečanost s tradicijom starijom od stoljeća, prikuplja sredstva za novinarske školarine i slavi Prvi amandman američkog ustava, koji jamči slobodu govora i slobodan tisak.

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Teme
bijela kuća donald trump dopisnici bijele kuće večera dopisnika bijele kuće

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