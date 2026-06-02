Policijska akcija u Dortmundu: Državljanin Srbije pucao na policajca, zabarikadirao se s djecom

Nakon toga pobjegao je automobilom, a kada je policija, nakon poziva žene koja je zatražila pomoć, stigla do stambeno-poslovne zgrade u ulici Wittbräucker Straße u dortmundskoj četvrti Höchsten, muškarac je izašao ispred objekta i, kako se navodi, iz malokalibarskog pištolja zapucao na policajca.