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prema pisanju njemačkih medija

Policijska akcija u Dortmundu: Državljanin Srbije pucao na policajca, zabarikadirao se s djecom

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N1 Srbija
|
02. lip. 2026. 22:56
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Njemačka policija
FOCKE STRANGMANN / AFP / Ilustracija

Velika policijska akcija odvija se u njemačkom gradu Dortmundu, a prema informacijama javnog servisa WDR, jedan se muškarac zabarikadirao u kući s najmanje dvoje djece.

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Policija situaciju opisuje kao ozbiljnu sigurnosnu prijetnju, a ne kao talačku krizu, piše WDR. Bild navodi da je muškarac srpskog podrijetla.

Prema pisanju njemačkih medija, državljanin Srbije prethodno je izazvao incident u jednom restoranu, gdje je mahao palicom, prijetio gostima i koristio suzavac (papreni sprej), prenosi Bild.

Nakon toga pobjegao je automobilom, a kada je policija, nakon poziva žene koja je zatražila pomoć, stigla do stambeno-poslovne zgrade u ulici Wittbräucker Straße u dortmundskoj četvrti Höchsten, muškarac je izašao ispred objekta i, kako se navodi, iz malokalibarskog pištolja zapucao na policajca.

„Jedan projektil pogodio je zaštitni prsluk policijskog službenika koji je sudjelovao u intervenciji“, rekao je glasnogovornik policije kasno u utorak navečer, prenosi Bild.

„Prema dosadašnjim saznanjima, policajac je tom prilikom zadobio lakše ozljede“, dodao je.

Muškarac je potom pobjegao u jednu kuću, gdje navodno drži dvoje djece kao taoce.

Prema informacijama WDR-a, osumnjičeni se zatim povukao u kuću s najmanje dvoje djece. Pretpostavlja se da je riječ o njegovoj djeci, budući da je otac troje mališana, a na društvenim mrežama spominje se da je riječ o muškarcu srpskog podrijetla.

Na terenu se trenutno nalazi i Specijalna policijska postrojba (SEK). Velik broj policajaca naoružan je automatskim oružjem, a raspoređeno je i više vozila hitne pomoći te medicinskih timova.

Zbog policijske akcije u potpunosti je zatvorena ulica Wittbräucker Straße u Dortmundu.

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dortmund höchsten pucnjava na policajca talačka kriza
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