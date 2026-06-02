prema pisanju njemačkih medija
Policijska akcija u Dortmundu: Državljanin Srbije pucao na policajca, zabarikadirao se s djecom
Velika policijska akcija odvija se u njemačkom gradu Dortmundu, a prema informacijama javnog servisa WDR, jedan se muškarac zabarikadirao u kući s najmanje dvoje djece.
Oglas
Prema pisanju njemačkih medija, državljanin Srbije prethodno je izazvao incident u jednom restoranu, gdje je mahao palicom, prijetio gostima i koristio suzavac (papreni sprej), prenosi Bild.
Nakon toga pobjegao je automobilom, a kada je policija, nakon poziva žene koja je zatražila pomoć, stigla do stambeno-poslovne zgrade u ulici Wittbräucker Straße u dortmundskoj četvrti Höchsten, muškarac je izašao ispred objekta i, kako se navodi, iz malokalibarskog pištolja zapucao na policajca.
„Jedan projektil pogodio je zaštitni prsluk policijskog službenika koji je sudjelovao u intervenciji“, rekao je glasnogovornik policije kasno u utorak navečer, prenosi Bild.
„Prema dosadašnjim saznanjima, policajac je tom prilikom zadobio lakše ozljede“, dodao je.
Muškarac je potom pobjegao u jednu kuću, gdje navodno drži dvoje djece kao taoce.
Prema informacijama WDR-a, osumnjičeni se zatim povukao u kuću s najmanje dvoje djece. Pretpostavlja se da je riječ o njegovoj djeci, budući da je otac troje mališana, a na društvenim mrežama spominje se da je riječ o muškarcu srpskog podrijetla.
Na terenu se trenutno nalazi i Specijalna policijska postrojba (SEK). Velik broj policajaca naoružan je automatskim oružjem, a raspoređeno je i više vozila hitne pomoći te medicinskih timova.
Zbog policijske akcije u potpunosti je zatvorena ulica Wittbräucker Straße u Dortmundu.
PROČITAJTE JOŠ
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas