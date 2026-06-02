nova faza
Državni tajnik o rušenju Vjesnika: Iznenađenja bi trebala biti iza nas
Gost u Dnevniku HRT-a bio je Tonči Glavinić, državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, a komentirao je kako teku radovi na rušenju zgrade Vjesnika, koja faza rušenja slijedi te hoće li biti ponovnih zatvaranja Slavonske avenije nakon onog najavljenog od četvrtka do nedjelje.
'Iznenađenja' u rušenju zgrade Vjesnika poput azbesta na gornjim katovima trebala bi biti ''iza nas'', tvrdi Tonči Glavinić, državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, iako je pritom naglasio kako svako gradilište, a pogotovo rušenje zgrade na ovako zahtjevnoj lokaciji, nosi nepredviđene okolnosti, javlja HRT.
- Vjerujem da su sve složenije nepredvidive okolnosti iza nas, ustvrdio je.
Danas je započela demontaža dizalice od nosivosti 500 tona koja je služila za rezanje 15., 16. i tehničke etaže nebodera, kazao je Glavinić, te pritom dodao kako će se nakon demontaže postaviti nova dizalica nosivosti oko 200 tona.
- Ona će pridržavati gumenu zavjesu kao još jednu dodatnu zaštitnu barijeru da se zaštiti podvožnjak na Slavonskoj aveniji, objasnio je.
S obzirom na lošu vremensku prognozu odnosno kišu potencijalno može doći do poteškoća s postavljanjem zaštitne barijere, iako je vjetar zapravo ono što više brine izvođače radova, objasnio je Glavinić.
- Veći problem je zapravo vjetar. Dok je bila ova dizalica od 500 tona, ako je bio veći vjetar od 10 metara u sekundi dizalica nije mogla iz sigurnosnih razloga raditi. Ista stvar je i s novom dizalicom, rekao je.
- Međutim, pričekajmo do ujutro pa ćemo vidjeti kojeg je intenziteta vjetar i općenito kiša, dodao je.
Nakon nedjelje više neće biti zatvaranja Slavonske avenije
Svaka dva dana trebao bi biti jedan kat manje kada krene 'grickanje', što predstavlja sljedeću fazu rušenja nebodera, a ''rezanje je iza nas'' istaknuo je Glavinić, te dodao kako su gornje tri etaže, koje su bile prve uklanjane, ''bile vrlo zahtjevne u građevinskom smislu''.
- Ono što je sad pred nama najizazovnije je uklanjanje sa sjeverne strane nebodera i vjerujem da ćemo najveći dio na sjevernoj strani, koji predstavlja najveći izazov upravo zbog prometa na Slavonskoj, riješiti od četvrtka do nedjelje, kazao je.
Upravo zbog tog zahvata promet na Slavonskoj aveniji će biti u potpunosti zatvoren, a Glavinić vjeruje da će to biti posljednje zatvaranje ove ključne zagrebačke prometnice.
- Svaki tjedan imam redovne koordinacije s izvođačem, projektantom, revidentom i stručnim nadzorom. Ono što je do sada naglašeno sa svim sudionicima je da bi ovo zapravo trebalo biti zadnje zatvaranje Slavonske odnosno da se uklone konzole koje su preostale od osme etaže naviše tj. do zadnje etaže, da se one uklone i što je više moguće na sjevernoj strani do nedjelje navečer, pojasnio je.
'Redovno imamo sastanke sa suvlasnicima, ići ćemo s ponudama'
Za sada je uklonjeno oko 600 tona materijala odnosno otpada od rušenja Vjesnika, uključujući i 470 kilograma azbesta, a sam otpad je zbrinut ''po pravilima i propisima kojima se uređuje uklanjanje opasnog otpada'', naglasio je Glavinić.
- Za sada u ovom trenutku od strane izvođača nemamo informacije da ima problema s odlagalištem otpada, poručio je.
Vlada je trenutačno vlasnik 64 posto kompleksa Vjesnika, a ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić dao je do znanja kako Vlada ima namjeru kupiti cijeli kompleks.
- Mi redovno imamo sastanke sa suvlasnicima na kojima osim uklanjanja samog nebodera razgovaramo i o tome. Mi kao Vlada smo se odlučili da bi postali vlasnik na cijelom kompleksu. Upravo u tu svrhu smo naručili procjembeni elaborat, a tijekom ljeta vjerujem da ćemo ga dobiti od Visokog procjeniteljskog povjerenstva i nakon toga ići s ponudama prema suvlasnicima, rekao je.
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