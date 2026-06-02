Državni tajnik o rušenju Vjesnika: Iznenađenja bi trebala biti iza nas

- Svaki tjedan imam redovne koordinacije s izvođačem, projektantom, revidentom i stručnim nadzorom. Ono što je do sada naglašeno sa svim sudionicima je da bi ovo zapravo trebalo biti zadnje zatvaranje Slavonske odnosno da se uklone konzole koje su preostale od osme etaže naviše tj. do zadnje etaže, da se one uklone i što je više moguće na sjevernoj strani do nedjelje navečer, pojasnio je.