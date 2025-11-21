Dopunsko zdravstveno poskupljuje 60 posto, Plenković: Ovo povećanje nije veliko na mjesečnoj razini

Odgovarajući na pitanje o socijalnoj pravednosti jedinstvene cijene, Hrstić je rekla da umirovljenici i osobe s niskim primanjima već sada imaju pravo na besplatnu policu, a da će se paralelno s eventualnim poskupljenjem revidirati prihodovni cenzus kako bi se povećao broj onih koji ostvaruju to pravo.