Trumpov čovjek za Europu: Predsjednik nikada nije htio pripojiti Grenland, pogrešno je shvaćen

Tijekom svojeg drugog mandata Trump je više puta iznosio ideju o pripajanju Grenlanda Sjedinjenim Državama, pritom ne isključujući mogućnost uporabe vojne sile, što je izazvalo zabrinutost u Europi. Puzder je rekao da su predsjednikove izjave bile korisne jer su skrenule pozornost na stratešku važnost Grenlanda, ali da ih nije trebalo shvatiti doslovno.