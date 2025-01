Cijene goriva rastu već mjesec dana. Evo kakve su u susjedstvu i što predviđa naftni stručnjak

Podijeli :

Svakog drugog utorka mijenjaju se cijene goriva na benzinskim crpkama u Hrvatskoj. Od ovog utorka cijene goriva opet će porasti - litra eurosupera 95 za 3 centa (s 1,50 na 1,53 eura), litra eurodizela za 5 centi (s 1,42 na 1,47 eura), a plavog dizela za četiri centa (s 0,82 na 0,86 eura).

Cijene goriva rastu već više od mjesec dana. U odnosu na sredinu prosinca, eurodizel je skuplji za 9 centi, plavi dizel za 8 centi, a eurosuper 95 za 7 centi.

Energetski stručnjak Davor Štern kaže za N1 da je rast cijena sirove nafte počeo prije otprilike mjesec i pol dana, došavši sa 74 dolara po barelu na 80 dolara, a kao posljedica pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u SAD-u.

“Nakon toga je tečaj dolara ojačao pa se to odrazilo i na cijenu nafte, a onda i na cijene goriva kod nas. Osim toga, cijene su porasle i zbog rasta cijena vozarina nakon novih sankcija Rusiji koje su pogodile dio tankera iz tzv. sive flote koji su se morali ‘sakriti’ na neko vrijeme”, objašnjava Štern.

“Trump gura cijene nafte na nerealne granice”

On ipak očekuje da bi cijene nafte, a time i naftnih derivata, uskoro mogle padati.

“Već jučer su pale cijene nafte i očekujem njihov daljnji pad. Trump pritišće cijenu nafte na neke po meni nerealne granice od 40 – 50 dolara po barelu. To će biti vrlo teško postići, jer ne može SAD preko noći početi proizvoditi toliko više nafte i plina. Dugo vremena su Zeleni blokirali ikakve razvojne projekte koji se tiču i rafinerija i cjevovoda tako da će SAD-u trebati bar dvije ili tri godine da dignu proizvodnja, a to nije jednostavno. Trump bi mogao svojim utjecajem na Saudijsku Arabiju i zemlje Zaljeva postići da one vrlo brzo podignu svoju proizvodnju. No ostaje za vidjeti hoće li one to htjeti napraviti. Situacija u svijetu se promijenila, promijenila se gepolitička karta. SAD-u treba više energije zbog reindustrijalizacije koju misli provesti u vrlo kratko vrijeme pa je za očekivati da će cijene nafte na svjetskim tržištima padati i da će biti na razini između 60 i 70 dolara za barel”, smatra Štern.

Hoće li i u Hrvatskoj padati cijene?

No, hoće li ti trendovi na svjetskom tržištu nafte odraziti na cijene naftnih derivata kod nas? Štern je po tom pitanju oprezan.

“Bojim se reći da će to smanjiti cijene kod nas. Mi imamo poseban sustav, vidimo i što se događa s cijenama hrane. Utjecaj države na formiranje cijena nije onakav kakav bi trebao biti. Zbog toga je teško reći nešto konkretno, osim da se nadam da cijene neće rasti”, kazao je.

Podsjetimo, prema tumačenju Agencije za tržišno natjecanje (AZTN) najveći utjecaj na formiranje maloprodajnih cijena goriva u Hrvatskoj imaju faktori na koje trgovci motornim gorivima u pravilu ne mogu utjecati poput nabavne cijene goriva, trošarina i poreza.

Cijenu naftnih derivata kod nas određuje cijena nafte na Mediteranskoj burzi. Najvišu maloprodajnu cijenu goriva svaka dva tjedna regulira Vlada, a cijena se formira na osnovu bazne cijena goriva, PDV-a, trošarine i marže naftnih kompanija.

Već deset godina rastu cijene goriva

Prema godišnjem energetskom pregledu “Energija u Hrvatskoj” za 2023. godinu, koji je koncem prošle godine objavio Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP), u zadnjih deset godina najniža prosječna cijena goriva bila je 2016. godine. Tada je prosječna maloprodajna cijena litre eurosupera 95 bila 1,18 eura, a eurodizela 1,07 eura.

Otada su cijene rasle iz godine u godinu, izuzev prve pandemijske godine 2020. kada su tijekom višemjesečnog lockdowna drastično pale što se vidjelo i u prosječnoj godišnjoj cijeni. Te 2020. prosječna cijena litre eurosupera 95 bila je 1,19 eura, a eurodizela 1,14 eura. Cijene goriva vrhunac su dosegle 2022. godine kada je prosječna cijena litre eurosupera 95 bila 1,55 eura, a eurodizela 1,64 eura.

Isplati li se točiti u susjedstvu?

Mnogi građani koji žive u područjima bliže susjednim zemljama običavaju otići ‘preko granice’ napuniti spremnike svojih automobila kada im je to isplativije.

Trenutno je, prema podacima portala Nafta.hr ažuriranima u ponedjeljak, gorivo jeftinije nego u Hrvatskoj jedino u Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori.

Skuplje je u Srbiji, Austriji i Mađarskoj, dok je u Sloveniji cijena eurosupera 95 ista kakva će od ovoga tjedna biti i u Hrvatskoj, a eurodizel je ondje skuplji.

Austrija

Eurosuper 95 1.56 €

Dizel 1.59 €

Bosna i Hercegovina

Benzin Premium 95 1,26 €

Dizel 1,30 €

Crna Gora

Benzin BMB 95 1.47 €

Eurodizel 1.39 €

Mađarska

Eurosuper 95 1.58 €

Dizel 1.61 €

Slovenija

Benzin NMB-95 1,53 €

Dizel 1,59 €

Srbija

Benzin BMB 95 1,60 €

Eurodizel 1.74 €

