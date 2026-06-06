VIDEO / Pogledajte kako Miletić skida lokote na prilazu plaži: "One su javno dobro i pripadaju svima"

Naveo je da su potpisali ugovor s Vladom RH, a u njemu stoji da prolaz građanima plažom mora biti neometan i besplatan. Vidljivo je da to do sad nije bilo tako, jer su postavljeni lokoti na metalna vrata te Hilton naplaćuje čak 130 eura dnevne karte za kupanje na plaži građanima koji nisu gosti hotela, dodao je.