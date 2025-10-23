Azijske burze u padu
Cijene nafte skočile nakon američkih sankcija Rosneftu i Lukoilu
Na većini azijskih burzi cijene su dionica u četvrtak pale, drugi dan zaredom, zbog trgovinskog sukoba između SAD-a i Kine, dok su cijene nafte snažno porasle, a dolar ojačao prema košarici valuta.
MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 7,00 sati u minusu 0,3 posto, oslabivši drugi dan zaredom.
Pritom su cijene dionica u Australiji i Indiji porasle između 0,1 i 0,8 posto, dok su u Hong Kongu, Šangaju, Južnoj Koreji i Japanu pale između 0,1 i 1,6 posto.
Pad indeksa posljedica je, među ostalim, vijesti da vlada predsjednika SAD-a Donalda Trumpa razmatra mogućnost ograničavanja izvoza u Kinu niza proizvoda proizvedenih američkim softverima, od laptopa do zrakoplovnih motora.
Na tržištu je to shvaćeno kao daljnje zaoštravanje trgovinskog sukoba između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava, nakon što je Kina nedavno pojačala kontrolu nad izvozom rijetkih metala, a Trump zaprijetio dodatnim carinama.
Ovih dana Trump poručuje da bi mogao imati vrlo uspješan sastanak s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, ali je kazao i kako tog susreta, planiranog za kraj mjeseca u Južnoj Koreji, možda uopće neće biti.
Zbog rasta napetosti između SAD-a i Kine jučer su pale i cijene dionica na Wall Streetu. Dow Jones skliznuo je 0,71 posto, dok je S&P 500 pao 0,53, a Nasdaq indeks 0,93 posto.
Među najvećim gubitnicama bila je dionica Netflixa, kojoj je cijena pala više od 10 posto, nakon što je ta kompanija izvijestila o manjoj kvartalnoj dobiti nego što se očekivalo.
Još je nekoliko kompanija razočaralo ulagače svojim poslovnim rezultatima u proteklom tromjesečju, među ostalim, Texas Instrument, čija je cijena pala više od 5 posto.
Nakon zatvaranja Wall Streeta, sinoć su poslovne rezultate objavili tehnološki divovi IBM i Tesla. U produženom trgovanju, cijena dionice Tesle pala je oko 3, a IBM-a oko 6 posto.
Dolar ojačao, cijene nafte skočile 3 posto
Na valutnim je tržištima, pak, vrijednost dolara prema košarici valuta porasla treći dan zaredom.
Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 98,97 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 98,88 bodova.
Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 151,80 na 152,20 jena.
Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1605 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1610 dolara.
Cijene su nafte, pak, snažno porasle, nakon što je Washington uveo sankcije protiv ruskih naftnih divova Lukoila i Rosnefta kako bi pritisnuo Rusiju na mirovne pregovore s Ukrajinom.
Na londonskom je tržištu cijena barela jutros skočila 3,13 posto, na 64,55 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 3,25 posto, na 60,40 dolara.
