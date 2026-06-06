Kristjan Staničić
Šef HTZ-a: Turistički sektor se odazvao apelu ministra na smanjenje cijena
Hrvatska bilježi vrlo dobre turističke rezultate u predsezoni, a na današnji dan u zemlji boravi više od 440 tisuća gostiju, rekao je u središnjem Dnevniku HRT-a direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.
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Direktor HTZ-a Kristjan Staničić, istaknuo je da se Hrvatska sve više potvrđuje kao cjelogodišnja turistička destinacija, što je jedan od ključnih strateških ciljeva domaćeg turizma.
"Bilježimo dobre rezultate. Predsezona je odlična i Hrvatska se tako transformira u cjelogodišnju turističku destinaciju. To je jedan od naših strateških ciljeva, ali moramo biti svjesni da u predsezoni ostvarujemo svega 15-ak posto ukupnog turističkog prometa. Glavni mjeseci su tek pred nama. Zakoračili smo u lipanj, a srpanj i kolovoz će biti vrlo dinamični. Treba dobro odraditi dolazeće tjedne i mjesece", rekao je za HRT.
Dodao je kako se na današnji dan u Hrvatskoj odmara više od 440 tisuća gostiju.
Nakon što je nedavno dobio potporu za novi mandat na čelu HTZ-a, Staničić je najavio nastavak provedbe dosadašnjih strateških ciljeva.
"Nastavit ćemo s realizacijom strateških ciljeva: jačanje predsezone i posezone, ravnomjerniji raspored turističkog prometa, naglasak na promociji kontinentalnog dijela Hrvatske te cjelogodišnju dostupnost. Poticat ćemo strateško partnerstvo s avioprijevoznicima, a napravit ćemo i veći zaokret u marketingu. Veći naglasak će biti na digitalnim kanalima komunikacije, a za nekoliko dana ćemo predstaviti platformu za kreiranje novih marketinških kampanja u sljedećim godinama", najavio je.
"Potražnja veća od ponude"
Naglasio je da će fokus ostati na očuvanju pozicije Hrvatske kao sigurne, kvalitetne i održive turističke destinacije.
Govoreći o povećanju cijena usluga, Staničić smatra da su apeli predsjednika Vlade, ministra turizma i HTZ-a dali rezultate.
"Nakon apela predsjednika Vlade, ministra turizma i mene turistički sektor je pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kampovi i iznajmljivači korigirali su cijene, to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je to dobro i da se tako pokazalo da Hrvatska ostaje cjenovno konkurentna na Mediteranu", istaknuo je.
Dodao je kako sada očekuje da i drugi sektori, poput trgovine i prijevoza, prilagode svoje cijene konkurenciji.
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