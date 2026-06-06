Šef HTZ-a: Turistički sektor se odazvao apelu ministra na smanjenje cijena

"Bilježimo dobre rezultate. Predsezona je odlična i Hrvatska se tako transformira u cjelogodišnju turističku destinaciju. To je jedan od naših strateških ciljeva, ali moramo biti svjesni da u predsezoni ostvarujemo svega 15-ak posto ukupnog turističkog prometa. Glavni mjeseci su tek pred nama. Zakoračili smo u lipanj, a srpanj i kolovoz će biti vrlo dinamični. Treba dobro odraditi dolazeće tjedne i mjesece", rekao je za HRT.