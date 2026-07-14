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OBARAJU SE REKORDI

Kao suho zlato: Objavljene cijene na hrvatskim tržnicama, ovo je najskuplje voće i povrće

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N1 Info
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14. srp. 2026. 08:17
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voće i povrće
Pexels

Kupnja voća i povrća na hrvatskim tržnicama tijekom srpnja ove godine za mnoge je građane postala osjetno skuplja. Prema analizi Tržišnog informacijskog sustava u poljoprivredi (TISUP), cijene pojedinih proizvoda razlikuju se i po nekoliko eura, ovisno o gradu, a neki su dosegnuli rekordne iznose.

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Najskuplje tržnice i dalje su u Dubrovniku, Splitu i Rijeci, gdje su cijene domaćih proizvoda znatno više od hrvatskog prosjeka. S druge strane, najpovoljnija kupnja moguća je u Osijeku, Virovitici i Slavonskom Brodu.

Češnjak i cherry rajčice na vrhu ljestvice

Najskuplje povrće u srpnju bio je češnjak, koji se na pojedinim tržnicama prodavao po čak 10 eura za kilogram. Istu cijenu dosegnule su i cherry rajčice, koje su također među rekordno skupim proizvodima ove sezone.

Klasična rajčica prodavala se i do 7 eura po kilogramu, dok su paprike rog, patlidžani i krastavci dosezali između 5 i 6 eura. Mladi luk koštao je do 8 eura po kilogramu, a crveni uglavnom između 2 i 4 eura.

Cijena salatnih krastavaca kretala se od 1 do 5 eura, ovisno o gradu i kvaliteti, dok su kornišoni dosezali 4 eura po kilogramu. Kupus, tikvice i ostalo sezonsko povrće ostali su među pristupačnijim proizvodima, iako su i njihove cijene više nego prethodnih godina, piše Stanislav Soldo u Slobodnoj Dalmaciji.

Trešnje, višnje i grožđe među najskupljim voćem

Među voćem su najveće cijene zabilježene za trešnje, višnje i bijelo stolno grožđe, koji su se na pojedinim tržnicama prodavali po 10 eura za kilogram.

Crno stolno grožđe dosezalo je 8 eura, dok su marelice, breskve i nektarine stajale između 6 i 7 eura po kilogramu. Kruške i kivi prodavali su se i do 6 eura.

Najpovoljnije ljetno voće bile su lubenice, čija se cijena kretala od 0,80 do 3 eura po kilogramu. Dinje su se prodavale između 2 i 5 eura, a šljive od 2 do 6 eura.

Jabuke zadržale stabilne cijene

Za razliku od većine sezonskog voća, cijene jabuka ostale su relativno stabilne. Većina sorti, poput Idareda, Golden Deliciousa, Jonagolda, Granny Smitha, Gale, Fujija i Braeburna, prodavala se između 1 i 3 eura po kilogramu, dok su pojedine sorte dosezale i 6,5 eura.

Naranče su koštale između 1 i 4 eura, limun od 1,5 do 5 eura, a grejp do 5 eura po kilogramu. Banane su i dalje među najpovoljnijim voćem, s cijenama od 1 do 3 eura.

Podaci TISUP-a pokazuju da na razlike u cijenama utječu turistička sezona, troškovi prijevoza, dostupnost domaćih proizvoda te odnos ponude i potražnje. Iako su tržnice i dalje prvi izbor za kupnju svježih namirnica, ovogodišnji srpanj pokazao je da su pojedini proizvodi postali pravi luksuz.

Češnjak, cherry rajčice, trešnje, višnje i stolno grožđe, s cijenom od 10 eura po kilogramu, ovog su mjeseca među najskupljim artiklima na hrvatskim tržnicama.

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