Kao suho zlato: Objavljene cijene na hrvatskim tržnicama, ovo je najskuplje voće i povrće

Cijena salatnih krastavaca kretala se od 1 do 5 eura, ovisno o gradu i kvaliteti, dok su kornišoni dosezali 4 eura po kilogramu. Kupus, tikvice i ostalo sezonsko povrće ostali su među pristupačnijim proizvodima, iako su i njihove cijene više nego prethodnih godina, piše Stanislav Soldo u Slobodnoj Dalmaciji.