kupnja osnovnih namirnica
Gdje je u Hrvatskoj najskuplja košarica? "Sve je skupo. Ništa ne kupite, potrošite 50 eura dnevno"
Na papiru inflacija popušta, no na blagajnama se to još uvijek ne primjećuje. Kvarner je najskuplja hrvatska regija za kupnju osnovnih namirnica, a stručnjaci upozoravaju da značajniji pad cijena još nije na vidiku.
Primorsko-goranska županija najskuplja je u Hrvatskoj
Potvrđuju to i stanovnici.
"Jako je sve skupo! Ništa ne kupite, potrošite 50 eura dnevno, vam je jasno?"
Što je najskuplje?
"Voće I povrće, recimo..."
Koliko mjesečno u prosjeku potrošite na špežu?
"Pola penzije..."
Primorci su tako za osnovnu prehrambeno-higijensku košaricu četveročlane obitelji morali izdvojiti gotovo 500 eura - čak 35 eura više nego u Sisku i 32 eura više nego u susjednoj Ličko-senjskoj županiji.
"Odlazi veliki dio budžeta, možda i najveći na hranu i stvari za dijete, ali hrana nam je veliki potrošač u kući...", komentira mještanka.
Temeljna košarica obuhvaća 51 proizvod - kruh, mlijeko, brašno, rižu, voće, povrće te higijenska sredstva.
"Očekivali smo da će cijene i dalje padati. To se nije nastavilo. Ne bih rekao da će cijene prema kraju godine biti manje od ovoga što sad plaćamo - mogu biti samo veće", kaže Siniša Bogdanić s portala Koliko.hr.
Cijena standardne košarice sa 77 proizvoda na nacionalno je razini pala za oko četiri eura. Na Kvarneru je poskupjela oko 23 eura.
"U lipnju su nas iznenadili porasti cijena nekih komada svinjskog mesa i miješanog mljevenog mesa. Ono što nas je možda i najviše iznenadilo od svega je porast cijena rajčica", dodaje Bogdanić.
Iako je standardna košarica malo pojeftinila, u njoj su proizvodi koji se i ne moraju kupiti pa nam to nije velika utjeha, kaže Ana Knežević, šefica udruge potrošača
"Neobjašnjivo kako sad u ovoj punoj sezoni voća i povrća da povrće poskupljuje. Ali, mislim, nije to ništa čudno, jer u Hrvatskoj, evo, otkako smo ušli u eurozonu, stalno nešto poskupljuje bez ikakvog razloga i obrazloženja, tako da ovo više ništa ne čudi."
Ni službena statistika ne donosi puno optimizma. Prema Državnom zavodu za statistiku, cijene su u lipnju bile 4,5 posto više nego godinu ranije, iako su u odnosu na svibanj pale za 0,4 posto. Najviše su poskupjeli stanovanje, energenti i prijevoz.
"S jedne strane imamo energetski šok, s druge strane naša godišnja sezonska priča uvijek aktivira rast cijena. Počela je sezona i to je dobro za prihode, ali za naš realni dohodak i inflaciju je loše", kaže Vinko Zaninović, profesor na Ekonomskom fakultteu u Rijeci.
Iako je međugodišnja inflacija niža nego prije nekoliko mjeseci, stručnjaci, za sada, ne očekuju njeno značajnije smirivanje.
"Nešto što je počelo već 2020., odnosno 2021. godine, ne možete očekivati, a sad smo, evo ga, na 4,56%, dakle ne možemo očekivati da će se to smiriti u roku od par kvartala. Dakle, sigurno će biti potrebna godina, godina i pol", dodaje Zaninović.
To znači da će se kućni budžeti i u mjesecima pred nama teško moći opustiti.
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