Omiljeno voće stiglo na tržnice, cijena izazvala šok: "Pljačka"

Prosječna cijena trešanja na tržnicama od svibnja do kolovoza 2022. iznosila je tri eura i 48 centi po kilogramu, dok je 2025. godine narasla na osam eura i jedan cent, pokazuju podaci TISUP-a. U svega nekoliko godina omiljena voćka poskupjela je oko 130 posto. Jedno je sigurno - trešnje će se i ove godine birati opreznije.