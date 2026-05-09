Omiljeno voće stiglo na tržnice, cijena izazvala šok: "Pljačka"

Iako na putu za Hrvatsku nisu morale proći kroz Hormuški tjesnac, cijena im je eksplodirala. Na zagrebačkom Dolcu kilogram se prodaje po cijeni od vrtoglavih 20 eura za mjericu.
Oglas
Crvene, sjajne i papreno skupe. Prve trešnje ove sezone na tržnicama dosežu i do 20 eura za mjericu.
"Prestrašna je cijena. Vjerujte mi, da si to mogu kupiti, ne bih iz principa. Mislim, to je pljačka", rekla je Sanda iz Zagreba.
"Za prosječnog građanina to nije dostupno. Stvar je ponude i potražnje, očito ima onih koji to mogu kupiti", rekla je za Dnevnik.hr Meri iz Zagreba.
S 20 kuna 2022. godine došli smo do čak 20 eura. Riječ je uglavnom o uvoznim trešnjama koje na početku sezone postižu najvišu cijenu.
"Mora malo stajati u sodi bikarboni ili octu da izađu ti pesticidi. Ja prepoznajem koja je domaća jer je svježa, vidi se", rekla je Jelena iz Zagreba.
"Ja to ne bih jeo niti bih kupio. Mi imamo domaće, mi smo OPG-ovci, radimo ručno i tako je to kvalitetnije", poručio je Stanko iz Zagreba.
Lani smo uvezli oko milijun kilograma svježih trešanja vrijednih oko četiri i pol milijuna eura. Najviše trešanja stiže iz Španjolske, Grčke i Italije. Cjenovno su pristupačne uglavnom samo turistima.
"Sigurna sam da je ovdje puno jeftinije i bolja kvaliteta nego što je u trgovinama u Engleskoj. Nemamo tržnice kao ovdje", rekla je Chloe iz Engleske.
Domaćih trešanja je sve manje
A domaćih trešanja je sve manje. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, 2022. godine proizveli smo 1799 tona trešanja, no već 2023. proizvodnja pada na 802 tone. Godinu poslije raste na 1142 tone. U svega nekoliko godina nestalo je 657 tona.
Uzgajivač trešanja Zlatan Kljaković Gašpić iz Majkovca od proizvodnje ne odustaje. Zasadio je 8000 stabala, a zbog vremenskih uvjeta berba će još malo pričekati.
"Sumnjam da ću išta ubrati na toliku količinu kiše. Sve će propasti, pola hektara ranih trešanja vrijednosti 40, 50 tisuća eura ide pa-pa", rekao je Kljaković Gašpić.
Unatoč rastućim troškovima proizvodnje, cijena domaćih trešanja trebala bi se zadržati na oko osam eura.
"Ono što sam prošle godine plaćao 100 eura, sad plaćam 200. Od goriva do popravaka, rezervnih dijelova, svi su poludjeli s tim cijenama", dodao je Kljaković Gašpić.
Prosječna cijena trešanja na tržnicama od svibnja do kolovoza 2022. iznosila je tri eura i 48 centi po kilogramu, dok je 2025. godine narasla na osam eura i jedan cent, pokazuju podaci TISUP-a. U svega nekoliko godina omiljena voćka poskupjela je oko 130 posto. Jedno je sigurno - trešnje će se i ove godine birati opreznije.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas