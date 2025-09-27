Oglas

ratno profiterstvo

Član Uprave JANAF-a: Teze Mađara su besmislice, a optužbe ispod svakog civilizacijskog nivoa

N1 Info
|
27. ruj. 2025. 21:05
vladislav veselica
Marko Prpic/PIXSELL

Teze da su naše tarife pet puta veće od europskog prosjeka – jednostavno su netočne", poručio je član Uprave JANAF-a, Vladislav Veselica

U jeku sve glasnijih optužbi iz Mađarske, kako na račun Hrvatske, tako i Jadranskog naftovoda – član Uprave JANAF-a Vladislav Veselica odlučno je za HRT odbacio sve tvrdnje o nedostatnim kapacitetima i previsokim naknadama.

"To su potpune besmislice"

Osporio je tvrdnje da su naknade za transport nafte previsoke "Naš kapacitet iznosi 14,78 milijuna tona godišnje, i nije se mijenjao od 1979. godine. To je više nego dovoljno za obje rafinerije u vlasništvu MOL-a, koje su lani preradile 11,3 milijuna tona", izjavio je Veselica.

Osim kapaciteta, osporio je i tvrdnje da su naknade za transport nafte previsoke, nazvavši ih "potpunom besmislicom".

"Imamo studiju renomiranih revizorskih kuća koja potvrđuje da je naša metodologija u skladu s najboljom svjetskom praksom. Teze da su naše tarife pet puta veće od europskog prosjeka – jednostavno su netočne", poručio je.

"Ova retorika nema nikakvo uporište"

Osvrnuo se i na optužbe iz MOL-a koje idu toliko daleko da JANAF nazivaju "ratnim profiterima". "To je ispod svakog civilizacijskog i poslovnog nivoa. Poznajem ljude iz MOL-a, godinama smo gradili partnerstvo i ova retorika nema nikakvo uporište u realnosti", rekao je Veselica.

Na pitanje je li iza mađarske retorike pritisak Washingtona, Veselica kaže da živimo u nikad dinamičnijem vremenu i vjeruje da će se se uskoro promijeniti mnoge energetske paradigme. Govorio je i o važnom partneru – Naftnoj industriji Srbije (NIS), koja ima ruske vlasnike, a JANAF joj transportira naftu do rafinerije u Pančevu.

Zahvaljujući suradnji s američkom administracijom, kaže da je već ishodovano šest licenci koje omogućuju nastavak isporuka unatoč sankcijama. "Vjerujem da će se i nakon 1. listopada pronaći rješenje. No čak i ako dođe do zabrane, JANAF ima spremne modele i osiguranu stabilnost poslovanja", zaključio je Veselica.

Teme
JANAF MOL Vladislav Veselica cijene nafte mađari

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

