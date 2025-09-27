Detaljnije objašnjavajući taktiku protivnika, Sirski je rekao da ruske postrojbe koriste male grupe od četiri do šest vojnika koje koriste teren kako bi prodrle u ukrajinsku pozadinu, ometajući opskrbu i smjene vojnika. Dodao je kako ukrajinska vojska te skupine često izolira i zarobljava. Također je istaknuo da Rusi ispaljuju približno dvostruko više granata nego Ukrajinci.