PRIPREME ZA ZIMU
Rusi imaju novu strategiju: Ukrajinska obrana "puca po šavovima"
Bojište u Ukrajini sada se proteže na gotovo 1250 kilometara, što dodatno opterećuje obrambene mogućnosti Kijeva, dok ruska vojska uvodi novu taktiku probijanja linija pomoću manjih jurišnih skupina.
O ovome je izvijestio vrhovni zapovjednik ukrajinskih snaga, general Oleksandr Sirski, prenosi Associated Press.
Prema njegovim riječima, tijekom prošle godine linija sukoba produljena je za oko 200 kilometara, a ukrajinska vojska svakodnevno se suočava s između 160 i 190 sukoba protiv brojčano jačih ruskih postrojbi zbog čega obrana "puca po šavovima".
Taktika iscrpljivanja
Sirski je naglasio kako je od ljeta došlo do promjene ruske strategije - odustalo se od velikih ofenziva i prešlo na taktiku manjih jurišnih skupina. Taj pristup opisao je kao taktiku tisuću rezova.
Te tvrdnje nije bilo moguće neovisno potvrditi, dok ruski dužnosnici nisu odmah komentirali. Prema ukrajinskoj strani, ruska vojska nastoji iscrpiti Kijev stalnim napadima dronovima, raketama, topništvom i kliznim bombama, koristeći svoju brojčanu prednost.
Iako su Rusi ostvarili određeni napredak u ruralnim dijelovima, i dalje nisu uspjeli zauzeti ključne gradove koji čine okosnicu ukrajinske obrane.
U isto vrijeme, američki predsjednik Donald Trump, čiji pokušaji da okonča rat do sada nisu donijeli rezultate, izjavio je kako vjeruje da Ukrajina može preokrenuti tijek sukoba i vratiti sav izgubljeni teritorij - otprilike petinu države.
Detaljnije objašnjavajući taktiku protivnika, Sirski je rekao da ruske postrojbe koriste male grupe od četiri do šest vojnika koje koriste teren kako bi prodrle u ukrajinsku pozadinu, ometajući opskrbu i smjene vojnika. Dodao je kako ukrajinska vojska te skupine često izolira i zarobljava. Također je istaknuo da Rusi ispaljuju približno dvostruko više granata nego Ukrajinci.
Nestašica goriva kao problem
Unatoč svim poteškoćama, general tvrdi da je Ukrajina nedavnim operacijama ponovno uspostavila kontrolu nad 168 četvornih kilometara teritorija. Posebno je naglasio učinkovitost programa dalekometnih udara koji su nanijeli ozbiljnu štetu ruskim vojnim i industrijskim kapacitetima.
Novoosnovane Snage za bespilotne sustave, uz pomoć sve naprednijih dronova, provele su 85 napada unutar Rusije u manje od dva mjeseca - 33 na vojne ciljeve i 52 na industrijske objekte za proizvodnju oružja, streljiva, goriva i dronova.
Prema Sirskom, to je dovelo i do nestašica goriva u Rusiji, što otežava njezinu vojnu logistiku.
Kako se približava zima, Kijev očekuje jače ruske napade na energetsku infrastrukturu te unapređuje protuzračnu obranu. Sustav sada uključuje kombinaciju dronova-presretača, helikoptera, lakih zrakoplova i elektroničkog ratovanja. Sirski tvrdi da novi presretači uspješno ruše najmanje 70 posto ruskih dronova, a dodatno se testiraju i laki zrakoplovi naoružani strojnicama za borbu protiv letjelica.
