MOL: Hrvatski naftovod nije spreman isporučivati dovoljno nafte Mađarskoj i Slovačkoj

"Potom je", navodi dalje MOL, "jedva 30 minuta nakon početka testa, hrvatska partnerska tvrtka zaustavila transport navodeći kvar u napajanju električnom energijom, a sustav je bio izvan funkcije više od sat vremena. Poremećaji su se nastavili i nakon ponovnog pokretanja, budući da je došlo do pada tlaka tijekom transporta na hrvatskoj strani, a hrvatski partner je zatražio od MOL-a smanjenje tlaka u naftovodu, nakon čega je hrvatska dionica mogla raditi samo pri niskom tlaku i smanjenoj učinkovitosti", kaže se u priopćenju.