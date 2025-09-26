O izbijanju ASK-a
Raspudić o DP-u: Nemaju nikakvih moralnih načela, stajalište im ovisi s koje su strane stola
Nezavisni saborski zastupnik Nino Raspudić gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak. Komentirao je izjave vladajućih o izbijanju afričke svinjske kuge, te političke implikacije hrvatskog priznavanja Palestine.
Oglas
Raspudić je komentirao "specijalni rat" protiv Hrvatske.
"To svjedoči kakvi ljudi održavaju vladajuću većinu danas, i koja je to uopće razina odgovornosti prema javnosti. To su vrlo ozbiljne tvrdnje i vrlo ozbiljne optužbe i oni moraju dati neke dokaze, ili reći, a to bi trebao Penava reći, moji ljudi su se nalupetali, od toga nema ništa, ovako samo se dublje zakopavaju. Cijela stvar podsjeća na onu Vojko V pjesmu "Kako to"?"
"Nema nikakvog moralnog načela"
"Vrlo je jasna odgovornost, znamo tko je na čelu Ministarstva poljoprivrede, znamo tko je predsjednik Vlade, potrebno je utvrditi odgovornost tih ljudi u lancu: znalo se da je ASK u susjedstvu, što je učinjeno po pitanju prevencije, je li dovoljno učinjeno da se ne probije do Hrvatske, to su pitanja koja se moraju postaviti. A za ovakvu tvrdnju, on mora odmah pokazati dokaze."
Zamoljen da komentira promjenu u kojoj je ministar Vlajčić prije dvije godine sudjelovao u prosvjedima protiv ubijanja zaraženih svinja, a i u kontekstu Penavine izjave kako nije isto biti na vlasti, a biti opozicija, Raspudić je rekao:
"To samo pokazuje kako oni nemaju nikakvih moralnih načela ni kriterija, njihovo stajalište ovisi s koje strane stola su oni. Jesu li oni oporba ili su na strani vlasti. Očito nema nikakvog moralnog načela, nego ovisi s koje su strane stola."
Priznanje Palestine
Osvrnuo se i na glasanje o priznavanju Palestine u Saboru:
"To je populistički potez stranke Možemo koja gura to kroz zaključak na Plenkovićeva izvješća s briselskih sastanaka, velika je to i važna tema da se koristi za taj mali zaključkić uz treću temu gdje oni signaliziraju vrlinu, kao evo oni osjećaju patnju te djece, a mi svi drugi smo psihopati koji tu patnju ne osjećaju."
Komentirajući geopolitički situaciju na Bliskom istoku u posljednjim desetljećima, podsjetio je na zločine Hamasa koji su prethodili izraelskim napadima na Gazu:
"Sada mi svi zgroženi ovim što se događa, priznajemo Palestinu, iako ne znamo granice, na vlasti je teroristička organizacija koja nakon što je uzela vlast više ne raspisuje izbore..."
"Ispada da se u poređenju sa svim onim što su različite političke frakcije Arapa u Palestini radile zadnjih sto godina, i da je sada Hamas najpametniji da se takvo terorističko postupanje isplati. Volio bih kolege iz Možemo! da mi objasne korelaciju između hrvatskog priznanja Palestine i smanjenja patnje ljudi u Gazi."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas