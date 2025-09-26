Raspudić o DP-u: Nemaju nikakvih moralnih načela, stajalište im ovisi s koje su strane stola

"Vrlo je jasna odgovornost, znamo tko je na čelu Ministarstva poljoprivrede, znamo tko je predsjednik Vlade, potrebno je utvrditi odgovornost tih ljudi u lancu: znalo se da je ASK u susjedstvu, što je učinjeno po pitanju prevencije, je li dovoljno učinjeno da se ne probije do Hrvatske, to su pitanja koja se moraju postaviti. A za ovakvu tvrdnju, on mora odmah pokazati dokaze."

