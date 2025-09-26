"Njih to malo žulja i trebali bi opreznije govoriti. Hrvatska ima obalu, ima kapacitete, a ti kapaciteti za prijenos nafte i plina rastu, oni sada daleko nadmašuju hrvatske potrebe, što znači da mogu biti od koristi državama koje nemaju izlaz na more - Mađarskoj, Slovačkoj - pa ako hoće, tu smo. Cijene koje Hrvatska nudi su, koliko ja znam, u okviru razumnog, ne može biti besplatno, a ovo drugo su neka strateška povijesna pitanja“, izjavio je danas predsjednik Republike Zoran Milanović komentirajući govor ministra vanjskih poslova Mađarske u Ujedinim narodima u kojem je prozvao Hrvatsku ratnim profiterom zbog prodaje nafte preko hrvatskog JANAF-a.