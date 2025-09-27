Dolazi veliko zahlađenje: Temperature će pasti i ispod deset stupnjeva

U unutrašnjosti će jutro donijeti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme, dok će na Jadranu prevladavati sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak i istočnjak, na sjevernom Jadranu bura, a u Dalmaciji sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature na kopnu bit će od 8 do 13 °C, a uz obalu između 15 i 19 °C.
Kako dan bude odmicao, u središnjim i sjeverozapadnim krajevima postupno će se smanjivati naoblaka pa će poslijepodne biti više sunca. I dalje će puhati slab do umjeren sjeveroistočnjak, a dnevna temperatura kretat će se od 17 do 20 °C.
U Slavoniji, Baranji i Srijemu očekuje se djelomice sunčano uz povremenu naoblaku. Povremeno je moguća i kratkotrajna slaba kiša. Puhat će slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura dosegnut će oko 22 °C.
Svježije od ponedjeljka
Dalmaciju će obilježiti pretežno sunčano vrijeme, no navečer i u noći na nedjelju naoblačit će se, uz mogućnost pljuskova. Puhat će slab do umjeren vjetar s mora, a prema sjevernijim dijelovima Jadrana jačat će bura. Najviša dnevna temperatura između 25 i 27 °C.
U gorju promjenjivo, a na sjevernom Jadranu ujutro još pretežno sunčano. Ipak, nestabilnost može donijeti poneki pljusak. Do večeri će se oblaci zgusnuti, a kiša i pljuskovi postati češći i lokalno izraženiji. Vjetar će jačati na buru, a temperatura će biti od oko 16 °C u gorju do 25 °C uz obalu.
Sljedećih dana vrijeme neće biti posve stabilno. U unutrašnjosti će se to više očitovati u oblacima nego u oborinama, iako je mjestimice moguća slaba kiša. Od ponedjeljka će biti svježije, osobito ujutro, kada će se temperature spuštati ispod 10 °C, a kasnije u tjednu često i do oko 5 °C.
Na obali će u nedjelju prevladavati promjenjivo vrijeme s kišom i pljuskovima, mjestimice i izraženijima tijekom noći. Krajem dana te u novom tjednu očekuje se uglavnom suho. Puhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima, a od srijede duž obale su mogući i olujni te orkanski udari. Temperatura će se postupno sniziti početkom idućeg tjedna.
