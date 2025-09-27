Dolazi veliko zahlađenje: Temperature će pasti i ispod deset stupnjeva

Sljedećih dana vrijeme neće biti posve stabilno. U unutrašnjosti će se to više očitovati u oblacima nego u oborinama, iako je mjestimice moguća slaba kiša. Od ponedjeljka će biti svježije, osobito ujutro, kada će se temperature spuštati ispod 10 °C, a kasnije u tjednu često i do oko 5 °C.