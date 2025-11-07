Dio obiteljske mirovine: Korisnika je sve više, a donosi im 122 eura

Umirovljenici koji primaju dio obiteljske mirovine imaju u prosjeku 597 eura vlastite mirovine. Kada se tomu pribroji i ovaj dodatak, njihova mirovinska primanja rastu na oko 700 eura. Riječ je o korisnicima koji imaju u prosjeku 78 godina, a uglavnom su to udovice koje žive same od vlastite mirovine. Velika većina njih je u starosnoj mirovini, gotovo 89.000, dok ih je u prijevremenoj mirovini nešto manje od 21.000. Među korisnicima dijela obiteljske mirovine je i gotovo 4.000 umirovljenika koji su u starosnoj mirovini.