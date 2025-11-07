Dio obiteljske mirovine: Korisnika je sve više, a donosi im 122 eura

Sve je više umirovljenika koji uz vlastitu koriste i dio obiteljske mirovine. Trenutačno ih je više od 114.000, a prosječan iznos ove isplate je 122 eura. Na ovaj način prosječna im se mirovina penje na oko 700 eura, a primaju je uglavnom udovice koje žive same. Među korisnicima dijela obiteljske mirovine su i oni koju su prešli sto godina.
Umirovljenika koji koriste dio obiteljske mirovine uz onu vlastitu sve je više. Na isplati mirovina u listopadu, 114.395 umirovljenika dobilo je dio obiteljske mirovine. Među njima je više od 90.400 žena. Prosječan iznos ove isplate je 122,74 eura. Nakon usklađivanja porastao je i dio obiteljske mirovine. Razlika nije velika, svega sedam eura u prosjeku. Broj korisnika u odnosu na prethodni mjesec povećao se za oko 400, prema podacima HZMO-a, piše Mirovina.hr.
Prosječna mirovina penje im se na oko 700 eura
Umirovljenici koji primaju dio obiteljske mirovine imaju u prosjeku 597 eura vlastite mirovine. Kada se tomu pribroji i ovaj dodatak, njihova mirovinska primanja rastu na oko 700 eura. Riječ je o korisnicima koji imaju u prosjeku 78 godina, a uglavnom su to udovice koje žive same od vlastite mirovine. Velika većina njih je u starosnoj mirovini, gotovo 89.000, dok ih je u prijevremenoj mirovini nešto manje od 21.000. Među korisnicima dijela obiteljske mirovine je i gotovo 4.000 umirovljenika koji su u starosnoj mirovini.
Dio obiteljske mirovine iznosi 27 posto obiteljske mirovine pokojnog supružnika. Pritom obiteljska mirovina čini 77 posto mirovine preminulog bračnog partnera. Stranka ‘Blok umirovljenici zajedno’ nedavno je upozorila da je dio obiteljske mirovine moguće naslijediti tek kada umirovljenik napuni 65 godina. S druge strane, pravo na obiteljsku mirovinu ostvaruje se već s 50 godina. Istovremeno, sve je manje korisnika obiteljskih mirovina, jer se mnogima više isplati zadržati svoju mirovinu uz 27 posto obiteljske, nego primati samo 77 posto obiteljske mirovine.
Među korisnicima i stariji od sto godina
Isto tako, dio obiteljske mirovine ne mogu dobiti svi. Jedan od uvjeta je da vlastita mirovina ne smije prijeći 80 aktualnih vrijednosti. Taj se limit opet podigao nakon što su mirovine od 1. srpnja uvećane za 6,48 posto. Aktualna vrijednost mirovine sada iznosi 14,45 eura pa je novi iznos najviše mirovine uz koji je omogućeno korištenje dijela obiteljske mirovine 1.156 eura.
Kako je uvjet za dio obiteljske mirovine da korisnik ima najmanje 65 godina, riječ je o starijim umirovljenicima. Tako njih 30-ak imaju više od sto godina. Oko 600 ih je u dobi od 95 do 99 godina, a od 90 do 94 godine ih je preko 5.100. U 80-im godinama života ukupno je oko 37.900 korisnika.
