Zoran Milanović: Čudna su, olovna vremena

„Kao država, u ozbiljnoj smo potrazi za agendom, programom ili pravcem djelovanja. Što je u stvari sljedeće što nas treba okupirati, u čemu se trebamo dokazati, od čega se trebamo štititi. To je jedan vakuum i ne vidim tu ništa osim borbe za europske fondove“, poručio je predsjednik Republike Zoran Milanović govoreći na svečanoj sjednici Fakulteta političkih znanosti povodom obilježavanja 63. obljetnice osnutka i Dana Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Predsjednik Republike Zoran Milanović istaknuo je na svečanosti u povodu Dana Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu važnost politologije te poručio studentima da razvijaju znatiželju i skepsu, a ne ideologiju, ustvrdivši, među inim, i da su danas "čudna, olovna vremena".

Studentima je rekao da "fakultet mora razvijati metode, kategorijalni aparat, stručnost, znatiželju i skepsu, a ne ideologiju, jer ta arogantna ideologija koju netko naziva liberalni teror, ta vrsta nadmene arogancije kojom se svima prodaje pamet i znanje, užasno je skupa priča".

"Ovo je jedini studij politologije i jedini takav studij u Hrvatskoj. Interes za studiranje politologije postoji i ovo je po svim parametrima elitni studij“, rekao je Milanović, istaknuvši da se politologija bavi proučavanjem, izučavanjem i analiziranjem u jednoj kompleksnoj društvenoj disciplini.

Milanović je pritom primijetio koliko, unatoč dugoj tradiciji studija politologije, u hrvatskoj politici ima malo politologa.

Smatra da je Hrvatska, kao država, u ozbiljnoj potrazi za agendom, programom ili pravcem djelovanja. "Što je u stvari sljedeće što nas treba okupirati, u čemu se trebamo dokazati, od čega se trebamo štititi. To je jedan vakuum i ne vidim tu ništa osim borbe za europske fondove", rekao je.

Stvari koje se trenutno događaju privremena su devijacija

"Vrijeme u kojem živimo me začuđuje, ne mogu reći da sam razočaran, ali sam zbunjen s onim što se događa i s nama i s društvom i Europom i cijelim svijetom. Čudna su, olovna vremena", dodao je Milanović.

Govoreći o situaciji u Hrvatskoj naglasio je kako želi vjerovati da su "stvari koje se trenutno događaju samo jedna privremena devijacija koja nije dobra, ali sve je to skupa malo u odnosu na ono što se događa oko nas".

Zgrada fakulteta, napomenuo je, obnovljena je europskim fondovima, ali to je manje-više sve od Europske unije. Hrvatska iz EU, smatra, dobiva fasade, pločice, parkete i krovove, dok u smislu konkurentnosti, otpornosti, snage ekonomije i produktivnosti nema stvarnog napretka.

"Europska unija nikako ne smije ići u pravcu države. Nadam se da mlada generacija zna za kakvu Europu jest. Iznad dosega matične države ne vidim ništa, Europska unija i NATO služe kao pomagalo da bi se ostvarili naši interesi koje treba braniti, ne nasilnički, i biti lojalan sistemu kojemu pripadaš jer si dragovoljno ušao u njega", zaključio je.

Fakultet političkih znanosti slavi svoj 63. rođendan

Rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić istaknuo je kako je Fakultet političkih znanosti važna karika Sveučilišta i hrvatskog društva te jedno od prvih sveučilišnih središta koje sustavno istražuje društvene pojave i procese. Naglasio je da je Fakultet i nakon više od šest desetljeća mjesto na kojem se društveni problemi istražuju, interpretiraju i propituju pitanja koja su prisutna u današnjem svijetu.

"Fakultet oblikuje naraštaje stručnjaka i analitičara te nastoji svima omogućiti razumjeti kako demokracija i društvo komuniciraju", rekao je rektor.

Dodao je da su alumni fakulteta prisutni u mnogo segmenata društva, u državnim upravama, diplomaciji, medijima, javnim službama, istraživačkim institucijama i međunarodnim organizacijama.

"Fakultet političkih znanosti prepoznatljiv je po svojoj misiji razumijevanja i tumačenja društva, ali i po znanstvenoj vjerodostojnosti i svom javnom utjecaju", zaključio je rektor.

Dekan Fakulteta Dario Nikić-Čakar podsjetio je kako na Fakultetu političkih znanosti trenutno studira 1388 studenata, koji pohađaju dva prijediplomska, četiri diplomska, jedan specijalistički i jedan doktorski studij.

Na svečanoj sjednici također su se obratili pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade i izaslanik gradonačelnika Grada Zagreba Luka Juroš i izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Hrvoje Meštrić. Na kraju su dodijeljene nagrade i priznanja najuspješnijim studentima, profesorima, umirovljenim profesorima te partnerskim organizacijama.