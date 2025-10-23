Dionica Podravke nakon poteza Martine Dalić najviša u godinu i pol

Dionicom Podravke danas se na Zagrebačkoj burzi trgovalo po cijeni od 168 eura, što je najviša razina u posljednjih godinu i pol dana. Zaključna cijena iznosila je 167 eura, što predstavlja rast od 1,52 posto u odnosu na prethodni dan, uz ukupni promet od 170.521,50 eura, piše Index
Ovaj veliki rast dionica događa se nakon što su Index istrage objavile da je predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić prije točno tjedan dana nezakonito kupila 350 dionica kompanije po cijeni od 155,5 eura po dionici.
Zagrebačkoj burzi ništa nije sporno
Prema Zakonu o tržištu kapitala, rukovoditelji trgovačkih društava ne smiju trgovati dionicama vlastite kompanije 30 dana prije objave financijskog izvještaja. Dalić je transakciju obavila 16. listopada, a objava izvještaja Podravke zakazana je za 30. listopada ove godine.
Financijsko izvješće Uprava Podravke na čelu s Dalić usvojila je još 20. listopada, zbog čega je Index upitao Zagrebačku burzu zašto ono još nije objavljeno, s obzirom na okolnosti i činjenicu da su ulagači na tržištu reagirali na informaciju o nezakonitoj kupnji, a sve kako bi se spriječila manipulacija tržištem.
Naime, činjenicu da čelnica tvrtke nekoliko dana uoči objave izvještaja kupuje dionice vlastite kompanije investitori su, sasvim očekivano, doživjeli kao signal za kupnju.
"Objava financijskih izvještaja na stranicama Zagrebačke burze u ingerenciji je samih izdavatelja", poručili su danas iz Zagrebačke Burze odgovarajući na upit Indexa, dodajući da je Podravka planirala objavu izvještaja za 30. listopada. To je tek za tjedan dana.
Dok dionice rastu, Hanfa šuti
To znači, također, da o trenutku objave izvještaja odlučuje upravo predsjednica Uprave, Martina Dalić. No, dok cijena dionica raste, ni državni regulator HANFA ni Burza nemaju namjeru ubrzati objavu izvještaja prije isteka zakonskog roka.
"Predmetno izvješće izdavatelj je dužan objaviti do kraja listopada, u skladu s relevantnim propisima i internim procedurama", dodali su iz Zagrebačke burze, a to je ujedno i stav regulatora Hanfe.
"Osim opisanog uobičajenog postupanja kod objave financijskih izvještaja, Hanfa će postupiti u skladu sa zakonskim ovlastima, uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja", stoji u odgovoru koji je danas stigao iz HANFA-e.
