Orešković o Puljićevom priopćenju: Služenje mise za Pavelića je, kao i ovo, bila politička poruka

Kardinal je u svojoj izjavi poručio kako se time "presuđuje na ideološkim osnovama" te kako je riječ o "nečasnom djelu onih koji povijest ne poznaju". U nastavku je branio lik i djelo nadbiskupa Šarića, navodeći da mu "nikada nije dokazano nijedno zlodjelo", te zaključio da je razlog napada na njega to što je "hrvatski mislio, svoj narod i Crkvu volio".