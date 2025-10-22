Orešković o Puljićevom priopćenju: Služenje mise za Pavelića je, kao i ovo, bila politička poruka

Vrhbosanski nadbiskup u miru Vinko Puljić ponovno je izazvao reakcije javnosti svojim istupom povodom odluke Gradske skupštine Zagreba da preimenuje četiri ulice nazvane po osobama povezanima s Nezavisnom Državom Hrvatskom (NDH).
Puljić branio nadbiskupa Šarića: "Razlog napada je jer je Crkvu volio"
Ovu odluku zagrebačke vlasti je nazvao "zatiranjem dijela hrvatske povijesti" te vladajuću stranku Možemo! opisao kao "rigidno lijevu i projugoslavensku". Puljić se, kako je naveo, na reakciju odlučio iz Caritasova staračkog doma u Lugu pokraj Kiseljaka, koji nosi ime po bivšem vrhbosanskom nadbiskupu Ivanu Evangelistu Šariću, jednom od onih čije se ime uklanja s ulice.
Kardinal je u svojoj izjavi poručio kako se time "presuđuje na ideološkim osnovama" te kako je riječ o "nečasnom djelu onih koji povijest ne poznaju". U nastavku je branio lik i djelo nadbiskupa Šarića, navodeći da mu "nikada nije dokazano nijedno zlodjelo", te zaključio da je razlog napada na njega to što je "hrvatski mislio, svoj narod i Crkvu volio".
Zastupnica Dalija Orešković ubrzo je napisala osvrt na Puljićevo priopćenje pri čemu je kritizirala nadbiskupa rekavši da je to prije svega - politička poruka.
Njenu objavu prenosimo u cijelosti.
"Nadam se da će predsjednik države iskoristiti priliku da s Papom porazgovara o političkom djelovanju Crkve u Hrvatskoj i o spornim porukama koje iz Crkve dolaze, kako iz Hrvatske, tako i iz Bosne i Hercegovine.
Vrhbosanski nadbiskup, navodno u miru, očito mirom nije ponukan, niti mir širi kada za vlast u Zagrebu kaže da kleveće sve koji hrvatski misle. Za klevetu optužuje druge, ali "jugo ljevica" i "mračna ideologija" su njegove klevetničke riječi.
"Zagreb porazio mračnu ideologiju i ideologiju fašizma"
Zagreb je porazio mračnu ideologiju iz II. svjetskog rata, ideologiju ustaštva i fašizma. Zagreb je na prošlim lokalnim izborima izabrao svoju lokalnu vlast, i to glasovima građana među kojima ima i vjernika i nevjernika. Danas vrhbosanski nadbiskup građanima Zagreba, građanima glavnog grada Hrvatske, zapravo poručuje da hrvatski ne misle.
To je politička, a ne vjerska poruka.
Podsjetit ću da se ne tako davno u Zagrebu služila misa za ustaškog poglavnika Antu Pavelića. Ne ulazeći u pravo Crkve da drži mise za koga god želi i da se za duše posrnulih pomoli, služenje mise za Antu Pavelića je također bila politička poruka. Duboko moralno i ideološki pogrešna.
S Papom treba porazgovarati, i pozvati ga da kao nositelj nade u kojeg se uzdamo intervenira"; zaključila je Orešković.
