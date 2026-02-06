Domovi za starije sve skuplji, a plaća ih i država: Evo koliko će koja županija dobiti u 2026.

Za rad 45 županijskih domova za starije država je u 2026. godini osigurala čak 29 milijuna eura. Istovremeno domovi za starije neprestano podižu cijene smještaja, a iz državnog su proračuna prije pet godina dobivali i više nego upola manje sredstava. Poznato je koje će županije dobiti najviše, a koje najmanje iz državnog proračuna, pri čemu neke neće dobiti ništa.
Županijski Domovi za starije osobe neprestano dižu cijene smještaja, a takav potez pravdaju rastom plaća i inflacijom, odnosno povećanjem rashoda. Istovremeno se ne smanjuju državne subvencije pa je Vlada danas donijela odluku o decentraliziranim sredstvima koja će u 2026. godini isplatiti za 45 domova za starije na koja je država prenijela osnivačko pravo. Riječ je o 29 milijuna eura iz državnog proračuna za rad ovih ustanova, piše Mirovina.hr.
Domovi u tri županije najveći dobitnici proračuna
Vlada je tako donijela odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe u 2026. godini. Financiranje iz državnog proračuna obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine i hitne intervencije. Za svaki dom sredstva se procjenjuju ovisno o broju korisnika, cijenama usluga i ostalim faktorima. Osječko-baranjska županija nedavno je uvela cijene smještaja ovisno o visini mirovine.
Najveća sredstva dobit će domovi u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a riječ je o skoro četiri milijuna eura. Slijedi Istarska županija s više od tri milijuna eura decentraliziranih sredstava za rad domova za starije. Gotovo jednako toliko dobit će i Osječko-baranjska županija, a Grad Zagreb oko 2,5 milijuna eura. Više od dva milijuna eura ide i u Primorsko-goransku županiju. Dubrovačko-neretvanska županija za rad domova dobit će pak oko 1,8 milijuna eura.
Domovi za starije Vukovarsko-srijemske županije ostvarit će oko 1,6 milijuna eura, a Šibensko-kninske i Sisačko-moslavačke oko 1,5 milijuna eura. U Požeško-slavonsku ide oko 1,3 milijuna eura za rad domova za starije, u Zadarsku 1,2 milijuna eura, a u Brodsko-posavsku 1,1 milijun eura. Oko milijun eura dobit će i Koprivničko-križevačka županija.
Tri županije nemaju decentralizirane domove za starije
Identičan iznos od 28.954.115 eura domovima za starije Vlada je osigurala i lani, dok su decentralizirana sredstva 2024. iznosila čak četiri milijuna eura manje. Godinu dana ranije izdvojeno je još manjih 23,7 milijardi eura. Za 2021. godinu županijski su domovi dobili svega 13,5 milijuna eura, dakle više nego upola manje nego danas.
Četiri županije ostvarit će iznose ispod milijun eura iz državnog proračuna za rad domova za starije osobe. Međimurska županija dobit će oko 922.000 eura, Bjelovarsko-bilogorska 775.000 eura, Varaždinska županija 748.000 eura, a Karlovačka 560.000 eura.
Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija i Virovitičko-podravska županija na području svoje nadležnosti nemaju domove za starije osobe nad kojima su prenesena osnivačka prava, a Dom Ličko-senjske županije je u sanaciji sukladno Zakonu o sanaciji javnih ustanova, kako je pojasnila Vlada, odnosno nadležno Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
