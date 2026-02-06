Domovi za starije sve skuplji, a plaća ih i država: Evo koliko će koja županija dobiti u 2026.

Županijski Domovi za starije osobe neprestano dižu cijene smještaja, a takav potez pravdaju rastom plaća i inflacijom, odnosno povećanjem rashoda. Istovremeno se ne smanjuju državne subvencije pa je Vlada danas donijela odluku o decentraliziranim sredstvima koja će u 2026. godini isplatiti za 45 domova za starije na koja je država prenijela osnivačko pravo. Riječ je o 29 milijuna eura iz državnog proračuna za rad ovih ustanova, piše Mirovina.hr.