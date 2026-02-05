Profesor sociologije: Što da su rukometaši željeli Rolling Stonese na dočeku?

"To je ono što bih primijetio kao jedan vrlo zanimljiv pokazatelj promjena. Ono što ostaje pitanje u cijeloj toj priči jest je li ta promjena nešto što bi se nazvalo kao prirodni proces, to okrupnjavanje oko jednog identitetskog skupa, oko jedne vrlo specifične simbolike koju Thompson predstavlja, ili je nešto što je više dizajnirao, odnosno da je proizvod nekakvih vrlo specifičnih političkih procesa, procesa koji za sebe imaju nekakve druge ciljeve, koji nisu narodni i feštarski, nego imaju za cilj da proizvedu nekakav određeni politički ishod. I na taj način da okupi ljude oko nekakve ideje, da se sutra te ideje pretoče i u konkretne političke akcije ili da se jednostavno ignoriraju neke druge politike."