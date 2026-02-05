Trećina umirovljenika u riziku od siromaštva: "Mislim da sam u 43 godine rada dovoljno dao društvu"

N1

Oko 32 posto umirovljenika u Hrvatskoj je u riziku od siromaštva, što je znatno iznad EU prosjeka. Ako pak žele raditi uzima im se pola mirovine. Uz to veliki broj umirovljenika plaća porez na dohodak od mirovine ako ona prelazi osobni odbitak u iznosu od 600 eura. Bivši ministar financija Primorac najavio je ukidanje poreza na mirovine, međutim dio saborskih zastupnika smatra kako se to može i treba učiniti i ranije. Drugi pak smatraju kako bi jednostavno trebalo podići visinu osobnog odbitka. Priču ima Andrej Dimitrijević

Nakon desetljeća i desetljeća napornog rada čovjek očekuje da bi, na temelju toga, mogao mirno uživati u mirovini. No statistika nije na strani umirovljenika.

Prosječna starosna mirovina iznosi 696,44 eura. Umirovljenici primaju oko 35 posto svojih prethodnih prihoda u odnosu na radnike dok je EU prosjek 60 posto. Uz to mirovina hrvatskim umirovljenicima pokriva u prosjeku samo 60 posto troškova života - a pritom na nju plaćaju i porez ako pređu osobni odbitak od 600 eura.

N1

"Naravno da su preniske (mirovine), čak i bez poreza. Zar nismo to sve već platili?", kaže nam jedna umirovljenica.

"Nije u redu. Mislim da sam u 43 godine rada dovoljno dao društvu", kaže umirovljenik, dok treća sugovornica tvrdi sljedeće:

"Ne može se na pošten način živjeti - na crno ćemo raditi."

Bivši ministar financija najavio je ukidanje poreza na mirovine od 1. siječnja 2027. Klub Zastupnika HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a traži pak da se on odmah ukine jer, ističu, mirovina nije dohodak nego imovina i stečeno pravo.

"Pitanje je koliko ljudi neće doživjeti da se porez ukine. Ovim putem pozivamo ministra Tomislava Ćorića da to napravi odmah", rekla je Anka Mrak Taritaš.

Upozorila je da svaki drugi umirovljenik u Hrvatskoj plaća porez na mirovinu pa na godišnjoj razini država tako uzme oko 180 milijuna eura. Pritom se i onim umirovljenicima koji rade oduzima pola mirovine.

"Ako odlučite nakon mirovine raditi, treba vam se isplatiti puna mirovina, a ono što zaradite je dodatna zarada. Država će od toga ionako uprihoditi sve, a imat će koristi jer će imati manje potrebe za radnom snagom", dodaje Mrak Taritaš.

Iz Bloka umirovljenici zajedno tvrde da će oni umirovljenici koji se odluče za tu opciju - na kraju biti i u minusu. Iz stranke Možemo kažu kako u načelu podržavaju plan da se mirovine u velikoj mjeri oslobode poreznog opterećenja ali da o tome treba dobro razmisliti.

Kažu kako je bolje da se podigne razina osobnog odbitka što je pak na tragu ideje Sindikata umirovljenika Hrvatske koji su predlagali da to bude na razini 1600 eura. Iz MOST-a tvrde kako bi trošak do kojeg bi došlo ako bi se ukinulo oporezivanje mirovina trebalo nadoknaditi reformom javne uprave.

Ideja je plemenita ali teško da će se ostvariti. Pa ipak, neko rješenje bi se trebalo naći, možda i prije 1.1.2027., jer podatak da je 32 posto starijih od 65 godina u Hrvatskoj u riziku od siromaštva nije nešto što bi iti jednoj vladi trebalo biti na čast.