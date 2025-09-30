INFOGRAFIKA / Koliko su poskupili domovi za starije i nemoćne? Hrvatska pri vrhu EU-a

Cijene smještaja u domovima za starije i nemoćne u Europskoj uniji znatno su porasle od kolovoza 2024. do kolovoza 2025.
Oglas
Najveći rast bilježi Latvija s poskupljenjem od 12,5 posto, slijede Poljska s 11,7 i Hrvatska s 11,4 posto.
Iznad prosjeka EU-a, koji iznosi 5,8 posto, nalaze se i Nizozemska (10,9 %), Estonija i Litva (po 10,6 %), te Slovačka (9,4 %).
Najmanji rast cijena zabilježen je u Finskoj (1,3 %), Francuskoj (1,4 %) i Sloveniji (1,6 %)
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 27 min.
Najnovije
Crna kronika
|
prije 1h|
Oglas
Oglas