INFOGRAFIKA / Koliko su poskupili domovi za starije i nemoćne? Hrvatska pri vrhu EU-a

Unsplash/Ilustracija

Cijene smještaja u domovima za starije i nemoćne u Europskoj uniji znatno su porasle od kolovoza 2024. do kolovoza 2025.

Podijeli

Oglas

Najveći rast bilježi Latvija s poskupljenjem od 12,5 posto, slijede Poljska s 11,7 i Hrvatska s 11,4 posto.

Marko Picek/PIXSELL

Iznad prosjeka EU-a, koji iznosi 5,8 posto, nalaze se i Nizozemska (10,9 %), Estonija i Litva (po 10,6 %), te Slovačka (9,4 %).

Najmanji rast cijena zabilježen je u Finskoj (1,3 %), Francuskoj (1,4 %) i Sloveniji (1,6 %)