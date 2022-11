Iduće će godine zalihe dizela biti najniže u zadnjih 12 godina

Podijeli:







Izvor: Pixabay / Ilustracija

Zalihe dizelskog goriva u zapadnoj Europi početkom idućeg proljeća bit će najniže u proteklih 12 godina, prognozira eminentna konzultantska kuća Wood Mackenzie.

Prema njezinim predviđanjima, zalihe dizela će se povećati krajem ove i početkom iduće godine, nakon čega slijedi oštar pad. Dno će dotaknuti u ožujku, piše Bloomberg, prenosi tportal.hr.

Budući da je Europska komisija prekinula pomorske isporuke ruskog goriva, postoji opasnost da se pogorša situacija s opskrbom na kontinentu. Zalihe su ključna zaštita od takvih poremećaja, a kad ih ponestane, postoji veći potencijal za nepredvidiva događanja na tržištu.

“Niže zalihe pridonijele su većim maržama za rafinerije nafte, potičući europske operatere da rade punom parom”, ističe James Burleigh, glavni analitičar u Woodmacu.

Kao rezultat toga, konzultantska kuća očekuje da će dnevna prerada sirove nafte u zapadnoj Europi ovog mjeseca porasti za 420.000 barela, na 6,14 milijuna.

“Očekujemo da će veća proizvodnja i dalje biti podržana snažnim neto maržama. Zalihe dizela krajem prosinca dostići će gotovo tri milijuna barela”, rekao je Burleigh.

Kako je Rusija još uvijek daleko najveći pojedinačni vanjski dobavljač dizelskog goriva u EU, može se očekivati oštar pad zaliha na kraju zime.

Dio problema s dostupnošću dizela u Europi, ali i u SAD-u, leži u strukturi terminskih tržišta. Trenutno su brze isporuke isplativije nego da se isto gorivo isporučuje kasnije.

To obeshrabruje gomilanje zaliha jer trgovci danas mogu dobiti bolju cijenu nego što to mogu očekivati u budućnosti.

Podsjetimo, cijena dizela na benzinskim postajama prethodnih nekoliko godina veća je od cijene benzina. I prije aktualne krize potaknute ratom u Ukrajini globalno naftno tržište dramatično se promijenilo.

Rafinerije su se okrenule preradi lakših goriva, što je povećalo količine benzina, a smanjilo dizela. Istodobno se povećala potrošnja dizela prvenstveno jer su ga počele više koristiti velike svjetske brodarske kompanije.

Nedavno je energetski stručnjak Davor Štern izrazio bojazan da bi u Hrvatskoj moglo doći do nestašica dizela jer zbog modernizacije trenutno ne radi rafinerija u Rijeci. Obustava proizvodnje trajat će sve do proljeća iduće godine.

“Brine ono što bi moglo biti nakon Nove godine. Nije to čak ni pitanje cijena, a ona za dizel otišla je do povijesnih visina. Ako ne bude robe na tržištu, mogla bi biti dvostruka. Ono što je najopasnije to je da svi svjetski traderi više ne garantiraju isporuku. Oni sami sebi više ne mogu vjerovati i u svim novim ugovorima piše best effort. Više nema garancije isporuka ni rokova. Moglo bi doći do velikih nestašica i zato smatram da je cijeli ovaj potez (obustava rada rafinerije) vrlo upitan”, rekao je Štern.