Dugovi bolnica probili sve okvire: "Trošak kao za tri Pelješka mosta"

"Opao je broj pregleda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, međutim, popeo se broj pregleda u sekundarnoj. Značajno nam je porastao broj posjeta bolnicama, bilo kroz dnevne bolnice, bilo kroz stacionarni sustav. Unatoč tome što se broj pacijenata po liječniku malo smanjio, a HZZO je očistio svoj popis osiguranika, dolazi do velikog porasta troškova bolnica što ne čudi s obzirom da je samo u dnevnim bolnicama broj posjeta porastao sa 1,2 na 1,9 milijuna posjeta godišnje, navela je Šarić.