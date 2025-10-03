Oglas

Irena Hrstić

Ministrica zdravstva: Uspjet ćemo sanirati goruće dugove prema veledrogerijama

Hina
|
03. lis. 2025. 15:14
Irena Hrstić
PIXSELL / Josip Regovic

Prijedlogom rebalansa ovogodišnjeg državnog proračuna Ministarstvo zdravstva u plusu je oko 154 milijuna eura, a ministrica Irena Hrstić poručila je da će se tim novcem u prvom redu sanirati dugovi prema veledrogerijama.

"Ministarstvo zdravstva uspjet će sanirati goruće dugove prema veledrogerijama", izjavila je Hrstić nakon sjednice Vlade na kojoj je predložen rebalans proračuna.

U prethodnom planu za ovu godinu proračun Ministarstva zdravstva iznosio je 4,83 milijarde eura, dok je novim planom predviđeno 4,98 milijarde eura. Riječ je o plusu od oko 154 milijuna eura.

"Ne možemo standardno govoriti o proračunskim dobitnicima i gubitnicima, ali ako govorimo o plusu Ministarstva zdravstva, to podrazumijeva rasprave i dogovore oko dugova veledrogerija o kojima smo govorili prije jedno mjesec dana", rekla je ministrica. 

Nikad veće dugovanje bolnica

Napomenula je i da je njezino ministarstvo ostvarilo određene uštede i to, kaže, primarno po onim projektima za koje ne očekuju da će biti realizirani do kraja godine nego im se prebacuje financiranje na sljedeću godinu. 

Na nikad veće dugovanje bolnica prema veledrogerijama proteklog je mjeseca podsjetila Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), upozorivši na ozbiljnost trenda rasta duga jer je dostupnost lijekova već ozbiljno ugrožena.

Kako su tada naveli, dug bolnica za isporučene lijekove i medicinske proizvode na dan 31. srpnja dosegnuo je više od 730 milijuna eura, od čega je više od 550 milijuna eura dospjelih i neplaćenih obveza.

Teme
Irena Hrstić Ministarstvo zdravstva dugovi bolnica

