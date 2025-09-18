deforestacija
EU zabranjuje proizvode povezane s uništavanjem šuma: Što to znači za hrvatske proizvođače?
Zastupnici su u četvrtak pozdravili prijedlog zakona kojim se na tržište EU želi spriječiti stavljanje proizvoda nastalih deforestacijom šuma pri čemu je istaknuto da u Hrvatskoj ne postoji rizik od deforestacije šuma, a oporba je upozorila i na afere vezane uz Hrvatske šume.
Cilj zakona - na tržište EU-a staviti relevantne proizvode
Državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije Željko Vuković rekao je da se prijedlogom Zakona o provedbi Uredbe Europske unije o stavljanju na raspolaganje na tržištu EU i izvozu iz EU određene robe i određenih proizvoda povezanih s deforestacijom i degradacijom šuma, želi spriječiti deforestacija i degradacija šuma.
Time bi se dao doprinos smanjenju emisije stakleničkih plinova i globalnom gubitku bioraznolikosti.
Stoga je cilj zakona spriječiti stavljanje na zajedničko tržište EU i izvoz iz EU relevantnih proizvoda vezanih za goveda, kakao, kavu, palmu uljaricu, soju, kaučuk i drvo a koji su nastali deforestacijom i degradacijom šuma.
Tako će gospodarski subjekti i trgovci biti obavezni podnijeti dokaze da ti proizvodi nisu uzrokovali deforestaciju i degradaciju šuma.
Izjava o dužnoj pažnji
Vuković je pojasnio da će morati dati tzv. izjavu o dužnoj pažnji koja sadrži informaciju o zemlji proizvodnje i geolokaciju svih zemljišnih čestica na kojima je proizvedena relevantna roba, a za goveda geolokaciju hrane od relevantnih proizvoda te objekata u kojima su se uzgajala goveda.
Izjava se objavljuje u elektroničkom sučelju EU kojoj imaju pristup sva nadležna tijela država članica i gospodarski subjekti te trgovci zbog razmjene podataka.
Strogo reguliran sustav zaštite šuma
Tijekom rasprave i SDP-ova Ivana Ribarić Majanović rekla je kako u našoj zemlji nema rizika od deforestacije u svrhu poljoprivredne proizvodnje jer imamo strogo reguliran sustav zaštite šuma.
"Zakonom o šumama krčenje šuma je zabranjeno", kazala je, dodavši kako naša zemlja šumom smatra i površinu preko 0,1 ha, dok se to prema EU direktivi smatra preko 0,5 ha.
No, upozorila je da ova uredba predstavlja opterećenje za naše proizvođače soje te je pozvala vladu da se zauzme za fleksibilniju primjenu te uredbe za države sa niskim rizikom deforestacije i degradacije šuma.
Afere vezane uz Hrvatske šume bacaju ljagu na šumare
Ribarić Majanović ustvrdila je i kako afere vezane uz Hrvatske šume bacaju ljagu na sve stručne i vrijedne šumare koji su kroz generacije stručno i odgovorno radili svoj posao.
Na afere u Hrvatskim šumama upozorila je i Dušica Radojčić (Klub Možemo!) rekavši da se u svim slučajevima radi o bogaćenju pojedinaca i na krađi nacionalnih resursa.
Za razliku od oporbe Marijana Petir (Klub HDZ-a) rekla je da, kada bi sve to bilo istina, onda Hrvatska ne bi imala bogatu i dugu tradiciju gospodarenja šumama staru 250 godina te ne bi imala prirodne šume koje dolaze gledati i šumari iz drugih država kako se one održavaju.
"Nije to tako crno kako se prikazuje", rekla je.
Izmjene Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu
Zastupnici su raspravili i izmjene Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (HAPIH).
Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Marinko Beljo rekao je da će se usvajanjem Uredbe EU djelatnost Agencije dopuniti novom djelatnošću te će se, kao nova ustrojstvena jedinca unutar nje, ustrojiti Centar za kontrolu roba i proizvoda povezanih s deforestacijom i degradacijom šuma sa sjedištem u Osijeku.
Naveo je i da u HAPIH-u postoji potreba za zapošljavanjem dodatnih djelatnika te će se zaposliti nova 22 djelatnika koja će raditi u centrima Osijek i Zagreb.
Tijekom rasprave oporba je upozorila na slabu poljoprivrednu samodostatnost naše zemlje.
